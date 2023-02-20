شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفرض قيودا جديدة على Bing AI.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت بعض القيود الجديدة على Bing AI المدعوم من Chat-GPT، بعد أيام من ورود أنباء عن برنامج الدردشة الآلي عن الطريق الذي يسير به للعديد من المستخدمين، حيث شوهد المنافس لبحث جوجل يهين المستخدمين ويهددهم ويسخر منهم.

وقالت مايكروسوفت، سيتم تقييد الدردشات مع Bing بـ 50 دورة دردشة يوميًا و 5 دورات دردشة لكل جلسة والتغيير هو تبادل محادثة يحتوي على سؤال مستخدم ورد من بينج".

وأضافت مايكروسوفت، "تم وضع حد 50 في اليوم لأن الدردشات الطويلة جدًا يمكن أن تربك نموذج الدردشة الأساسي الذي يعمل على تشغيل بينج، يمكن أن تؤدي جلسات الدردشة الطويلة جدًا إلى إرباك نموذج الدردشة الأساسي في بينج الجديد." تم إدخال التغييرات الجديدة لمعالجة هذه القضايا، وقالت مايكروسوفت: "أجرينا بعض التغييرات للمساعدة في التركيز على جلسات الدردشة".

وأضافت أن البيانات أظهرت أن معظم المستخدمين يجدون ما يبحثون عنه في غضون 5 أدوار للاستخدام. "أظهرت بياناتنا أن الغالبية العظمى منكم يجدون الإجابات التي يبحثون عنها في غضون 5 أدوار وأن حوالي 1% فقط من محادثات الدردشة تحتوي على أكثر من 50 رسالة."

تحتوي المدونة أيضًا على اقتراح لمساعدة Bing على عدم الخلط. "بعد أن تصل جلسة الدردشة إلى 5 دورات، ستتم مطالبتك ببدء موضوع جديد.

وفي نهاية كل جلسة محادثة، يجب مسح السياق حتى لا يتم الخلط بين النموذج.

وما عليك سوى النقر على أيقونة لمسح المحادثة على اليسار من مربع البحث لبداية "

"5-Limit" ليست دائمة

أوضحت مايكروسوفت في المنشور أيضًا أن "الحد 5" ليس دائمًا، وقالت: "بينما نستمر في تلقي تعليقاتك، سنستكشف توسيع الحدود القصوى لجلسات الدردشة لتعزيز تجارب البحث والاكتشاف".