شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تقدم 200 دولار شهريًا لخدمة "التجوال العالمى" لعملاء قائمة انتظار Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد SpaceX لتقديم خدمة التجوال العالمي، وذلك بحسب موقع PCMag، حيث بدأت الشركة مؤخرًا في إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء في البلدان التي لا تتوفر فيها خدمة Starlink بعد، لدعوتهم لتجربة حزمة جديدة بقيمة 200 دولار شهريًا تسمح لمحطاتها بتوفير الوصول إلى الإنترنت "من أي مكان تقريبًا على الأرض في العالم. "

وكما تلاحظ The Verge ، ليس من الواضح كيف ستتابع SpaceX وعدها بتوفير الإنترنت من أي مكان تقريبًا، على الرغم من المجموعة المتنامية من الأقمار الصناعية الصغيرة للشركة، إلا أنها لا تزال تنتظر الحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم الوصول إلى الإنترنت في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند وباكستان.

وجاء في البريد الإلكتروني لسبيس إكس ملاحظات خدمات التجوال العالمية "مشروطة بالموافقات التنظيمية"، وتضيف أن العملاء قد يواجهون "فترات قصيرة من ضعف الاتصال، أو عدم وجود اتصال على الإطلاق" أثناء عمله على توسيع شبكة الأقمار الصناعية الخاصة به. يجب أن يكون العملاء المحتملون أيضًا مستعدين لدفع رسوم استيراد لمحطة Starlink الخاصة بهم، بالإضافة إلى سعر المجموعة البالغ 599 دولارًا.

وتقدم SpaceX بالفعل عددًا قليلاً من خيارات التجوال المحدودة، والجدير بالذكر أن هناك حزمة إمكانية النقل الخاصة بالشركة للمستخدمين السكنيين الحاليين، والتي تتيح لهؤلاء العملاء استخدام محطة Starlink الخاصة بهم أثناء السفر داخل قارتهم الأصلية.

وبسعر 25 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى رسوم اشتراك الشركة الشهرية البالغة 110 دولارات، تعد الحزمة أرخص من خدمة التجوال العالمية التي بدأت سبيس إكس مؤخرًا في إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء المحتملين، لكن الشركة تطلب من أولئك الذين يقضون "فترة طويلة من الوقت" بعيدًا عن المنزل التغيير عنوانهم الدائم.