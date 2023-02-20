شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن 30 رمزًا تعبيريًا جديدًا قادمة إلى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آبل عن أكثر من 30 رمزًا تعبيريًا جديدًا قادمًا إلى أجهزة آيفون، تتضمن ثلاثي من الرموز التعبيرية للقلب بألوان جديدة، كذلك رمز تعبيري على شكل قلب وردي - أحد الرموز التعبيرية الأكثر طلبًا منذ عدة سنوات، بالإضافة إلي رمز تعبيري واحد للوجه.





وتتضمن الرموز الجديدة بعض الرموز التعبيرية اليدوية التي تحتوي على مجموعة من طرق الألوان، بالإضافة إلى رموز لشبكة WiFi.

كذلك بعض من الرموز التعبيرية الثقافية، بالإضافة إلى أيقونات لمروحة يدوية قابلة للطي وقطرة شعر ، والتي سيتم تقديمها جميعًا في تحديث مستقبلي.

سيتم أيضًا اصطحاب الرموز التعبيرية للحيوانات والطعام والزهور الجديدة مثل حمار، موس، أوزة، طائر أسود، جناح، جيلي فيش، زنجبيل، بازلاء حسبما نقلت ذا صن.

ستنضم الإضافات الـ 31 الجديدة إلى آلاف الأشكال المختلفة من الرموز التعبيرية في نظام التشغيل iOS 16.4 القادم من Apple ، والذي هو حاليًا في مرحلته التجريبية.