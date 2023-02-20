شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا فرضت تويتر رسوما لتأمين الحسابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Twitter إنها ستسمح فقط للمشتركين في الخدمة المدفوعة باستخدام الرسائل النصية كطريقة مصادقة ثنائية (2FA) لتأمين حساباتهم حسبما نقلت CNBC.

بعد 20 مارس غردت الشركة قائلة: "فقط مشتركو Twitter Blue سيكونون قادرين على استخدام الرسائل النصية كطريقة مصادقة ثنائية".

المصادقة ذات العاملين - التي تهدف إلى جعل الحسابات أكثر أمانًا - تتطلب من صاحب الحساب استخدام طريقة مصادقة ثانية بالإضافة إلى كلمة المرور، ويتيح Twitter المصادقة الثنائية (2FA) عن طريق الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان.

وتعتقد الشركة أن المصادقة الثنائية المبنية على رقم الهاتف يتم إساءة استخدامها من قبل جهات فاعلة سيئة.

في يناير الماضي، قالت Twitter إنها ستسعر اشتراك Twitter Blue لنظام Android بسعر 11 دولارًا شهريًا، كما هو الحال بالنسبة لمشتركي iOS.