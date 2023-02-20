شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. وضع "Memory and Energy Saver" لتوفير الطاقة والرامات بمتصفح جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم Microsoft Edge ، أكبر منافس لـ جوجل كروم ، "وضع الكفاءة" الذي لا يساعد المستخدمين على توفير الطاقة فحسب ، بل يزيد أيضًا من فعالية ذاكرة الجهاز، حيث يقدم متصفح Edge هذه الميزة لفترة طويلة الآن، لاستخدام متصفح Edge ، وقد بدأت جوجل أيضًا في طرح أوضاع Memory and Energy Saver لمتصفح Chrome على أنظمة تشغيل Mac و Windows و Linux وكذلك أجهزة Chromebook.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، يتم تمكين أوضاع الذاكرة وموفر الطاقة في جوجل كروم افتراضيًا، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار تمكينهم / تعطيلهم بالانتقال إلى إعدادات Chrome المتاحة ضمن خيار الأداء (في الشريط الجانبي).

تمامًا مثل وضع الكفاءة في Microsoft Edge ، فإن أحدث وضع لحفظ الذاكرة في جوجل كروم "يحرر الذاكرة تلقائيًا من علامات التبويب غير النشطة"، ويوفر هذا الإجراء المزيد من الموارد للصفحات والتطبيقات الأخرى النشطة على نظام المستخدمين.

ما هو وضع جوجل كروم Memory Saver؟

ويقدم جوجل كروم المحدث أيضًا قائمة "احتفظ دائمًا بهذه المواقع نشطة"، ويمكن للمستخدمين إضافة مواقع مباشرة إلى هذه القائمة إذا واجهوا مشكلات أو لا يحبون انتظار تحديث علامات التبويب بعد عدم نشاطهم لفترة من الوقت.

ومع ميزة Memory Saver الجديدة ، يستخدم Chrome ما يصل إلى 30٪ ذاكرة أقل ، كما تدعي Google. ذكر التقرير أيضًا أنه يمكن أيضًا استخدام هذه الميزة "للحفاظ على تشغيل الفيديو النشط وعلامات تبويب الألعاب بسلاسة."

ماهو وضع جوجل كروم Energy Saver؟

من ناحية أخرى، يحد Energy Saver من نشاط الخلفية والتأثيرات المرئية لمساعدة Chrome في الحفاظ على طاقة البطارية. تتضمن هذه التأثيرات والأنشطة - الرسوم المتحركة والتمرير السلس ومعدلات إطارات الفيديو المخفضة.

قد يلاحظ المستخدمون تغييرات في أداء الألعاب والفيديو عند تمكين هذا الوضع. يتم الإشارة إلى وضع توفير الطاقة على الشاشة بأيقونة ورقية. تم وضع رمز الورقة على يمين المربع متعدد الاستخدامات وسيتمكن المستخدمون من تعطيله بسرعة ، وفقًا لما ذكره التقرير.