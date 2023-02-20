شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل المستغنى عنهم: نعامل كالغرباء رغم أننا ما زلنا نتقاضى رواتبنا والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة إنه سيتم منح الموظفين حزم إنهاء الخدمة اعتبارًا من 31 مارس إذا لم يتمكنوا من العثور على وظائف أخرى داخليًا.
لكن العمال المستغنى عنهم أخبروا Insider أنه يتعين عليهم التقدم للوظائف كمرشحين خارجيين.
وقال مهندس برمجيات كان يعمل في Google لمدة تقل عن 6 أشهر لـ Insider: "يبدو أنه سيتعين علينا التقدم كما لو لم نكن في الشركة بينما لا نزال موظفين بالفعل في الشركة".
وذكر بول بيكر مدير إنتاج فيديو تم تسريحه لـ Insider عبر البريد الإلكتروني: "إننا نعامل مثل الغرباء الذين لم يعملوا أبدًا في Google".
وأوضح نيكولاس ويتاكر الذي عمل في فريق تطوير الأشخاص في Google لـ Insider: "أعتقد أنها إشارة واضحة جدًا على أنهم غير مهتمين بمساعدتنا في العثور على وظائف جديدة في Google وأننا بمفردنا".