شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشريك المؤسس لـTesla: كنت عاطلاً عن العمل وبلا نقود لعامين بعد إقالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعتقد أن أحد مؤسسي شركة Tesla - التي أصبحت الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم - قد ازداد الطلب عليه عندما عاد إلى سوق العمل، لكن مارتن إبيرهارد أخبر Insider أنه كان عاطلاً عن العمل وأمواله تنفد بعد طرده من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2007 حسبما نقلت CNBC.

قال إيبرهارد لـ Insider: "بعد أن تركت Tesla، كنت عاطلاً عن العمل لمدة عامين تقريبًا بسبب اتفاقية الملكية الفكرية التي أبرمتها مع Tesla". "لذلك في أول عامين، كنت أولاً وقبل كل شيء بلا نقود، وثانياً عاطلاً عن العمل."

وجاء إيبرهارد وصديقه القديم مارك تاربينينج بفكرة Tesla، لكن عقد إيبرهارد مع الشركة يعني أنها تمتلك حقوق العمل الذي أنتجه في شركة صناعة السيارات الكهربائية، كما منعته من العمل مع شركة سيارات أخرى لمدة عامين.

قال إيبرهارد: "في اليوم الذي انتهت فيه تلك الفترة الزمنية، وظفتني Volkswagen"، كان ذلك في خريف 2009.

فقد الشريك المؤسس لشركة Tesla وظيفته كرئيس تنفيذي لشركة Tesla بعد حوالي 3 سنوات من بدء إيلون ماسك الاستثمار في صانعة السيارات الكهربائية.

وأخبر إيبرهارد سابقًا Insider أن ماسك ومجلس إدارة Tesla قد اجتمعوا دون علمه وصوتوا ليحل محله كرئيس تنفيذي.

انتقل إيبرهارد إلى منصب رئيس التكنولوجيا في Tesla، لكنه قال إنه سُحب منه جميع مسؤولياته تقريبًا، باستثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وعدد قليل من المشكلات الفرعية، ليترك الشركة في عام 2007.