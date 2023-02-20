شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيسة التنفيذية لـ YouTube تتنحى عن منصبها.. وتتفرغ لأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت تغييرات كبيرة في YouTube اليوم حيث تتنحى "سوزان وجسيكي" ، الرئيسة التنفيذية منذ فترة طويلة، عن منصبها وتتركه لمساعدها الذى كان يعمل معها لمدة طويلة، حيث تم تحديث الملف الشخصي لسوزان في مدونة YouTube " وأعلن فيها عن أنها ستتنحى.

وقالت ""سوزان""سأبدأ فصلا جديدا يركز على عائلتي وصحتي والمشاريع الشخصية التي أحبها" وهذا ما فقدته منذ فترة وإضافة انه سيكون" نيل موهان" قائد YouTube الجديد، أحد مساعدي "وجيسكى "القدامى الذين عملوا في Google لمدة 15 عامًا.

وأضافت "وجسيكى "سيكون الأمر متروكًا لقائد YouTube الجديد، نيل موهان، لصد TikTokحسب موقع ars TECHNICA

وتعتبر"وجيسكى " الموظف رقم 16 رسميًا في Google ، وقبل عام من تعيينها، بدأت "وجيسكى " مشوار حياتها بحياه مليئة بالكفاح، حيث اشتهرت بتأجير جراج والديها، لمؤسسي Google Larry Page و Sergey Brin ، حيث أسسوا أول مكتب لهم، وانضمت "وجسيكي" إلى Google ،عندما لم يكن لديه أي دخل، و"سوزان وجيسكى " قبل اتخاذ قرار الرحيل كانت تعمل في الشركة منذ 25 عامًا - وهى من قامت بالتأسيس والتطوير في الأساس، وتاريخها بالكامل كان مع جوجل، حيت كان به دورها الأول، حيث إنها أول مدير تسويق لشركة Google ، في عام 1999 ، وفي عام 2003 أصبحت أول مديرة منتج في Google AdSense، يعود الفضل إلى "وجسيكي" في فكرة شراء YouTube في عام 2006، واستحوذت على 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى شراء DoubleClick بقيمة 3.1 مليار دولار، في العام التالي بحلول عام 2014 كانت الرئيس التنفيذي لأكبر موقع فيديو في العالم.