شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر البيتكوين يسجل 24.256 دولارًا اليوم الاثنين 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر البيتكوين اليوم الاثنين 20 فبراير، 24256 دولارًا، ووفقًا للخبراء، قد يستفيد المستثمرون من الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقرر عقده في أوائل مارس.

وتوقع Edul Patel الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Mudrex الاستثمارية المشفرة، أن نقطة المقاومة التالية لـ BTC قد تكون عند 31000 دولار.

وأشار Patel إلى أنه "لا يزال المشترون نشطين في السوق، إذا دفعوا BTC مرة أخرى إلى 25،250 دولارًا، فسيكون مستوى المقاومة التالي عند 31000 دولار، مع عدم وجود عقبات كبيرة بينهما".

واتبعت إيثر عملة البيتكوين فى ارتفاع قيمتها الإجمالية في الأيام الأخيرة، حيث يتم تداولها حاليًا عند 1،684 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وأضاف باتيل:"يتم تداول ETH بالقرب من مستوى المقاومة 1700 دولار، وأن الاختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي إلى اتجاه صعودي في الأيام المقبلة".

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، والتي تبلغ 1.12 تريليون دولار،في الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لـ CoinMarketCap.

وقال باتيل: "بشكل عام، لا يزال السوق صعوديًا، مع تفاؤل المشاركين في السوق بشأن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى مارس".