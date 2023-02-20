شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي الاستفسارات التي لن يستجيب لها ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر برنامج الدردشة ChatGPT، وهو برنامج Chatbot الشهير لشركةOpenAI، الذي يعمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، منذ ظهوره لأول مرة، ما أثار ضجة كبيرة حول أحدث روبوت محادثة AI وتأثيره على المنافسة مع جوجل.

اشتهر ChatGPT مؤخرا بأنه ذكاء اصطناعى يقم بالعديد من المهام بشكل مميز في إنجاز العديد من الأمور، حيث اتجهت إليه الكثير من الشركات والأفراد، من بينهم مايكروسوفت، حيث ضمته إلى محرك البحث الخاص بها Bing، ولكن هناك بعض الاستفسارات والاسئلة التي لن يستجيب لها برنامج ChatGPT، وتكون في الغالب الاستفسارات التي لن يجيب عليها غير قانونية.

فما هي الاستفسارات التي لن يستجيب لها ChatGPT؟

الأسئلة التي تروج لخطاب الكراهية أو التمييز.

الأسئلة التي تنطوي على أنشطة غير قانونية أو تطلب مشورة غير قانونية.

الأسئلة التي تروج للعنف أو الإضرار بالنفس أو بالآخرين.

الأسئلة التي تنتهك الخصوصية الشخصية أو تنتهك حقوق شخص ما.

الأسئلة المصممة للمضايقة أو التهديد أو التخويف.

الأسئلة التي تحتوي على ألفاظ نابية أو لغة فاضحة.

الأسئلة التي تؤيد المخدرات أو المواد غير المشروعة أو تروج لها.

الأسئلة غير المرغوب فيها أو ليست ذات صلة بالمحادثة.

الأسئلة التي تحتوي على معلومات سرية أو خاصة.

الأسئلة التي تتضمن نصائح مالية أو استثمارية.

الأسئلة التي تنتهك شروط الخدمة أو إرشادات المجتمع.

الأسئلة التي لا معنى لها أو غير مفهومة.

الأسئلة التي تتضمن هجومًا شخصيًا أو إهانات.

الأسئلة المسيئة أو المزعجة.

الأسئلة التي تهدف إلى الخداع أو التضليل.

الأسئلة التي تهدف إلى التشهير أو الإضرار بسمعة شخص ما.

الأسئلة التي تروج لنظريات المؤامرة أو المعلومات المضللة.