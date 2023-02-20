شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حبيت تحذفها.. طريق ازالة صورة أو فيديو من "ستورى" فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عملاق الشبكات الاجتماعية فيس بوك ميزات متنوعة تساعد المستخدمين على التواصل مع متابعيهم بسهولة، وإحدى هذه الميزات هي فيس بوك Stories، فبمساعدة فيس بوك Stories، يمكنك مشاركة المحتوى بين منشورات الفيديو المجدولة، مع الصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

كيف تعمل "القصص"؟ القصص هي مكان للتواصل والتواصل مع الجميع بسهولة، حيث يؤدي النقر فوق إضافة إلى قصتك إلى تنشيط كاميرا جهازك لالتقاط فيديو فوري أو صورة صريحة، مما يجعل محتوى القصة أكثر خصوصية من منشورات آخر الأخبار، ويمكنك أيضًا استيراد الصور ومقاطع الفيديو الموجودة.

إليك كيفية حذف صورة أو مقطع فيديو من قصص فيس بوك: 1. انتقل إلى قسم القصص في الجزء العلوي من آخر الأخبار.

2. انقر فوق قصتك.

3. انقر للعثور على الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد حذفه.

4. انقر فوق ثلاثة خيارات نقطة في أعلى اليمين.

5. انقر فوق حذف الصورة أو حذف الفيديو.

ضع في اعتبارك أنه عند حذف صورة أو مقطع فيديو من قصتك على فيس بوك ، فسيتم حذفها أيضًا من Messenger، وسيتم تحديث أي تغييرات تجريها على قصتك عبر كلا التطبيقين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت منصة أخرى مملوكة لشركة Meta - Instagram أنها ستتوقف قريبًا عن ميزة التسوق المباشر، وتتيح ميزة التسوق المباشر في Instagram للمستخدمين وضع علامات على المنتجات في عمليات البث المباشر الخاصة بهم.

وقد قامت الشركة بتحديث منشور المدونة الرسمي الخاص بها لتعلن أن هذه الميزة لن تكون متاحة للمستخدمين اعتبارًا من 16 مارس، وفي وقت سابق، كانت هذه الميزة متاحة أيضًا على فيس بوك، أزال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذه الميزة من فيس بوك في أكتوبر 2022.