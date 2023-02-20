شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الأخطاء يرتكبها مالكو آيفون المتمرسون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال بإمكان مالكي آيفون المتمرسين ارتكاب أخطاء، ولعل أبرز الأخطاء الفادحة الأكثر شيوعًا في جهاز أبل والتي يجب إصلاحها على الفور، ما يتعلق بالبطارية والشحن وترقية الجهاز وتحديثه باستمرار.

إليك أبرز أخطاء يرتكبها مالكو آيفون: عندما تشتري iPhone جديدًا، سيكون له عمر بطارية جيد جدًا، لكن بمرور الوقت تقل السعة القصوى للبطارية.

يمكن أن يكون أداء البطارية ضعيفًا لدرجة أنك قد تكافح حتى تكمل يومًا بين الشحنات.

لحسن الحظ من السهل جدًا التحقق من السعة المتبقية لبطارية آيفون.

عندما تشتري iPhone جديدًا، فإنه يعتبر مزودًا ببطارية 100%.

وستقل هذه النسبة كلما استنفدت جهازك وأعيد شحنه.

لذلك بعد 500 "دورة" شحن - أو حوالي عامين - من المتوقع أن تكون على حوالي 80%.

هذا يعني أنك تحصل على عمر أقل بنسبة 20% من الشحن الكامل لجهاز iPhone مقارنةً بالوقت الذي كان فيه جديدًا.

انتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية والشحن.

إذا كان عمر البطارية أقل من 80%، فقد تجده مزعجًا للغاية.

أحد الخيارات هو ترقية جهاز آيفون الخاص بك.

إذا كانت سعة البطارية منخفضة ، فمن المحتمل أن تكون قد امتلكتها لبضع سنوات ، لذا فإن الترقية ليست فكرة سيئة.

لكن الخيار الأرخص بكثير هو ببساطة شراء بديل لبطارية آيفون من آبل.

هذا يعني أنه سيكون لديك عمر بطارية "مثل الجديد" دون الحاجة إلى شراء طراز جديد تمامًا.

لا يتم تحديث آيفون الخاص بك

عندما تطرح آبل تحديثات آيفون الجديدة، فإنها دائمًا ما تتضمن إصلاحات أمنية.

تعمل هذه "التصحيحات" على إصلاح الثغرات التي يمكن أن يستخدمها المحتالون الإلكترونيون لخرق جهازك - من المحتمل أن يسرقوا معلومات تسجيل الدخول والصور ومعظم المعلومات الخاصة.

يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية الخطيرة إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال أو معلومات شخصية للغاية أو صور ومقاطع فيديو ثمينة.

أحد الحلول الجيدة هو الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج والتأكد من تشغيل التحديثات التلقائية.

هذا يعني أن جهاز آيفون الخاص بك سيقوم تلقائيًا بتثبيت آخر التحديثات.

ولكن إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك ، فيجب عليك على الأقل التحقق من قسم تحديث البرامج بانتظام للحصول على تحديثات جديدة.