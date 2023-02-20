شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إرسال 100 صورة وفيديو على واتس آب "مرة واحدة" لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت واتس آب ميزة جديدة عبر آخر تحديث لمستخدميها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث تسهل الميزة الجديدة على المستخدمين مشاركة عدد كبير من الصور مع أصدقائهم وعائلاتهم من معرض هواتفهم الذكية.

ومع التحديث الأخير، يتيح واتس آب للمستخدمين مشاركة ما يصل إلى 100 صورة ومقطع فيديو في المرة الواحدة، حيث تم تحديد هذا الرقم سابقًا بـ 30 صورة فقط، وبالنسبة للكثيرين، كان هذا أحد أكثر القيود المزعجة لمشاركة الصور على واتس آب.





خطوات مشاركة أكثر من 30 صورة على واتس آبأولاً ، توجه إلى متجر Google Play وابحث عن واتس آب. هنا ، ابحث عن تحديث التطبيق. إذا كان متاحًا ، قم بتحديثه. بشكل أساسي ، تحتاج إلى التحقق مما إذا كان إصدار واتس آب الخاص بك هو 2.22.24.73 أو أحدث. بمجرد الانتهاء، اتبع الخطوات أدناه:خطوات1. افتح واتس آب وافتح نافذة دردشة فردية أو دردشة جماعية.

2. الآن، انقر فوق رمز المرفق (يشبه مشبك الورق) الموجود على الجانب الأيسر من مربع النص.

3. اختر خيار المعرض.

4. الآن، ابدأ في تحديد الصور (القيد الجديد الآن 100)، لذلك، يمكنك تحديد ما يصل إلى 100 صورة.

5. بمجرد تحديده، اضغط على أيقونة الإرسال في الزاوية اليمنى السفلية.