شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب بيزنس" يتيح للمستخدمين إنشاء "Communities" على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب على العديد من الميزات الجديدة لإصداره العادي وكذلك إصدار الأعمال من التطبيق، والآن، يبدو أن الشركة تقدم ميزة جديدة لتسهيل إدارة الأعمال والتفاعل مع عملائها وموظفيها باستخدام النظام الأساسي.

وبحسب التقارير فإن واتس آب بدأ طرح تحديث لتطبيق WhatsApp Business Beta على نظام أندرويد، حيث يجلب التحديث ميزة المجتمعات إلى النظام الأساسي، إذ إن الميزة قيد الاختبار حاليًا ومن المتوقع طرحها قريبًا.

ويتم طرح التحديث من خلال برنامج Google Play Store Beta ويحمل الإصدار 2.23.4.14، مما يسمح للتجار بإنشاء مجتمعات على تطبيق WhatsApp Business

وعندما يطلق المستخدمون "مجتمعات"، سيكونون قادرين على عرض قائمة بجميع المجتمعات التي أنشأوها وانضموا إليها في الماضي، وسيشمل هذا أيضًا جميع مجموعاتهم الفرعية ومجموعات إعلانات المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشركات من إنشاء مجتمع جديد داخل هذا القسم مباشرةً كما يحدث في تطبيق WhatsApp المعتاد.

وفي الوقت نفسه، زاد واتس آب أيضًا من الحد الأقصى للصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدم إرسالها في كل مرة، وفي السابق، كان واتس آب يسمح للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف وسائط ولكن الآن يمكن للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 100 ملف وسائط تتضمن كل من الصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يعد WhatsApp Business إصدارًا مخصصًا لمنصة المراسلة الفورية المصممة لتقديم ميزات موجهة للأعمال، التطبيق متاح على منصات أندرويد و iOS. ومع ذلك، من المهم إبراز أن ميزة المجتمعات قيد الاختبار التجريبي ومتاحة فقط على نظام أندرويد حتى الآن.