شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط مايكروسوفت لتحقيق أرباح بعد دمج الذكاء الاصطناعى بمحرك بحث Bing ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت مناقشة مع وكالات الإعلان كيف تخطط لجني الأموال من محرك بحث Bing الذي تم تجديده والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي حيث تسعى شركة التكنولوجيا لمحاربة هيمنة جوجل.

وقال مسؤول تنفيذي في مجال الإعلانات تحدث عن الاجتماع الخاص بشرط عدم الكشف عن هويته، في اجتماع مع وكالة إعلانية كبرى هذا الأسبوع، عرضت مايكروسوفت عرضًا تجريبيًا لـ Bing الجديد وقالت إنها تخطط للسماح بالروابط المدفوعة ضمن الردود على نتائج البحث.

واستحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه تقديم إجابات أصلية بصوت بشري ردًا على أسئلة أو طلبات مفتوحة ، على أسر العالم مؤخرًا، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مايكروسوفت و Alphabet عن روبوتات محادثة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي يوميًا بعيدًا عن الأخرى، وستتمكن تلك الروبوتات، التي لم يتم نشرها على نطاق واسع للمستخدمين بعد ، من تجميع المواد على الويب لاستعلامات البحث المعقدة.

وأظهرت نتائج البحث والمحادثات المبكرة مع Bing من مايكروسوفت وروبوت الدردشة من جوجل المسمى Bard أنهما يمكن أن يكونا غير متوقعين، وخسرت Alphabet حوالي 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في اليوم الذي أصدرت فيه مقطع فيديو ترويجيًا لـ Bard أظهر أن chatbot يشارك معلومات غير دقيقة.

وتتوقع مايكروسوفت أن المزيد من الاستجابات البشرية من Bing AI chatbot ستولد المزيد من المستخدمين لوظيفة البحث الخاصة بها وبالتالي المزيد من المعلنين، وقد تتمتع الإعلانات في Bing chatbot أيضًا بمزيد من الأهمية على الصفحة مقارنةً بالإعلانات التقليدية على شبكة البحث.

وتختبر مايكروسوفت بالفعل الإعلانات في نسختها الأولى من Bing chatbot ، والذي يتوفر لعدد محدود من المستخدمين ، وفقًا لما ذكره المسؤول التنفيذي عن الإعلانات والإعلانات التي شاهدتها رويترز هذا الأسبوع.

وقالت الشركة إنها تأخذ إعلانات البحث التقليدية، حيث تدفع العلامات التجارية مقابل ظهور مواقعها على الويب أو منتجاتها في نتائج البحث للكلمات الرئيسية المتعلقة بأعمالها، وإدراجها في الردود التي تم إنشاؤها بواسطة Bing chatbot ، على حد قول المسؤول التنفيذي للإعلان.