شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدخل مرحلة جديدة من البناء فى نظام الكشف عن الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري بناء المرحلة الثانية من منظومة رادار الدفاع الكوكبي في الصين، سينشئ مشروع "China Compound Eye" أو مشروع Fuyan شبكة من هوائيات الرادار التي سترتد إشارات الرادار عن الأجسام البعيدة لتصوير الكويكبات وتتبعها وتحديد ما إذا كان بإمكانها تهديد الأرض.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى المكونة من أربعة رادارات قطرها 54 قدمًا (16 مترًا) تقع بالقرب من تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين في ديسمبر الماضي، ثم أرسل العلماء إشارات من القمر للتحقق من جدوى النظام وتقنياته الرئيسية.

تجري الآن مرحلة جديدة لبناء 25 هوائيًا للرادار يبلغ قطر كل منها 98 قدمًا (30 مترًا)، ومن المتوقع أن يكتمل العمل في عام 2025.

وقال تسنغ تاو، نائب مدير معهد أبحاث تكنولوجيا الرادار التابع لمعهد بكين للتكنولوجيا: "بعد اكتمال البناء في المرحلة الثانية، سنكون قادرين على رصد كويكب يبلغ قطره عشرات الأمتار فقط 10 ملايين كيلومتر (6.2 مليون ميل) على سبيل المثال، ما يتكون منه، ما هي سرعة دورانه، وما هو التغيير في مداره بعد اصطدامه، ويمكن ملاحظة ذلك مع المرحلة الثانية في ظل ظروف معينة".

وسيتم بعد ذلك البدء في مرحلة ثالثة لتوسيع نطاق الكشف عن فويان إلى 90 مليون ميل (150 مليون كيلومتر). يستخدم المشروع مصفوفات متعددة أصغر لمحاكاة نظام فتحة أكبر للسماح باكتشاف الفضاء السحيق.

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في أبريل الماضي أنها تعمل على خطة دفاع كوكبي تتضمن تتبع الأجسام القريبة من الأرض وإطلاق اختبار انحراف الكويكبات على غرار مهمة DART التابعة لناسا في السنوات القليلة المقبلة، حسبما أفاد موقع Space.

تشمل المقترحات الأخرى لقدرات الصين على تتبع الكويكبات إرسال مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات تشبه كوكب الزهرة.