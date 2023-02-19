شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في تحول عن سياستها.. أمازون تلزم موظفيها بالعمل من المكتب 3 أيام أسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الرئيس التنفيذي لـ "أمازون" آندي جاسي في مذكرة الجمعة 17 فبراير أن الشركة تطلب من موظفيها العمل 3 أيام على الأقل في الأسبوع من المكتب حسبما نقلت CNBC.

يمثل ذلك تحولًا عن سياستها السابقة، التي تركت الأمر للمديرين لتحديد عدد أيام عمل الموظفين من المكتب.

قال جاسي إنه تم اتخاذ القرار بعدما وجدوا أن العمل من المكتب سيفيد ثقافة الشركة وقدرة الموظفين على التعلم والتعاون مع بعضهم البعض.

تخطط أمازون لتنفيذ التغيير في الأول من مايو، وأوضح جاسي إنه ستكون هناك بعض الاستثناءات من القرار، مثل موظفي دعم العملاء ، الذين لديهم خيار العمل عن بُعد.

قال جاسي: "ليس من السهل إعادة عدة آلاف من الموظفين إلى مكاتبنا حول العالم، لذلك سنمنح الفرق التي تحتاج إلى القيام بهذا العمل بعض الوقت لتطوير خطة"، "نحن نعلم أنه لن يكون مثاليًا في البداية، ولكن تجربة المكتب ستتحسن بشكل مطرد خلال الأشهر والسنوات القادمة."

استدعت شركات أخرى موظفيها مؤخرًا إلى المكتب إما بدوام كامل أو عدة أيام في الأسبوع مع انحسار جائحة كوفيد-19، فطلبت كل من Google و Apple بعض موظفيهم بالعودة للعمل من المكتب منذ العام الماضي بينما طلبت Disney في يناير من الموظفين التواجد في المكتب 4 أيام في الأسبوع.