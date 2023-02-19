علوم وتكنولوجيا

على غرار تويتر.. اشتراك شهري في فيسبوك وإنستغرام

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر على غرار تويتر.. اشتراك شهري في فيسبوك وإنستغرام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما تتضمن حزمة الاشتراك في فيسبوك وإنستغرام، التي ستُطلق هذا الأسبوع، حماية إضافية من انتحال الهوية بسعر يبدأ من 11.99 دولار شهريا على الموقع الإلكتروني، أو 14.99 دولار شهريا على نظام تشغيل آي.أو.إس التابع لشركة أبل، ونظام أندرويد.

ومن المقرر طرح ميتا فيريفايد هذا الأسبوع في أستراليا ونيوزيلندا على أن يتواصل الإطلاق تدريجيا في بلدان أخرى لاحقا.

وتتبع خطوة الاشتراك الشهري من ميتا خطوة مماثلة من تويتر التي أعلنت الشهر الماضي إتاحة خدمة تويتر بلو، التي تتضمن ميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، بسعر 11 دولارا شهريا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا