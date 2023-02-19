شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من انستجرام تتيح للمستخدمين الرد على المنشورات بـ"صور متحركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر انستجرام حاليا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعليق على المنشورات عبر صور متحركة أو صور GIF، حيث يمكن للمستخدمين الآن البحث عن صور GIF وسحبها من GIPHY لنشرها كرد في قسم التعليقات.

وتشير التقارير إلى أن الميزة متاحة لعدد قليل من المستخدمين، حتى أن البعض شاركوا لقطات شاشة على الإنترنت تظهر أنهم نشروا صورة GIF في رد على منشور على انستجرام.





كيفية الرد بصور GIF على منشورات انستجرام:يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كان لديهم هذه الميزة باستخدام هذه الخطوات البسيطة:

- اضغط على أيقونة "التعليقات" أسفل منشور أو انقر على "رد" على المنشور الذي تريد نشر GIF عليه.

- اكتب كلمة أساسية مرتبطة بـ GIF في إرسال رسالة أو مربع التعليق.

- اضغط على أيقونة "GIF" وستتمكن من رؤية صور GIF من مكتبة GIPHY.

- اضغط على GIF الذي تريد إرساله واضغط على Enter.





الرد على القصص باستخدام صور GIFومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن انستجرام يسمح بالفعل للمستخدمين بنشر ملصقات متحركة بتنسيق GIF على قصصهم.

للرد باستخدام ملف GIF في "القصص"

- يمكنك النقر على صورة العرض في ملف تعريف الشخص لمشاهدة قصته / قصتها.

- اضغط على "صندوق الرسائل" ثم اضغط على "GIF"

- ابحث عن ملف GIF باستخدام كلمة أساسية

- اضغط على GIF الذي تريد إرساله واضغط على Enter.