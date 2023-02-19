شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامة فيس بوك الزرقاء للبيع.. عملاق التواصل يطرح ميزة "التوثيق المدفوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك عن طرح ميزة الدفع لتوثيق الحسابات.

وقال مارك عبر منشور علي حسابه الرسمي :"صباح الخير وإعلان منتج جديد: بدأنا هذا الأسبوع في طرح Meta Verified - خدمة اشتراك تتيح لك التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية ضد انتحال الهوية ضد الحسابات التي تدعي أنك أنت، والحصول على وصول مباشر إلى دعم العملاء".

وأضاف:"تعلق هذه الميزة الجديدة بزيادة الموثوقية والأمان عبر خدماتنا، يبدأ Meta Verified من 11.99 دولارًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على iOS، سننطلق في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع والمزيد من البلدان قريبًا"



