شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يدعم ميزة صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ميتا مؤخراً المالكة لتطبيق واتس اب عن تحديثا جديدا لنسخة التطبيق على الايفون تتيح ميزة صورة داخل صورة Picture-in-picture لمكالمات الفيديو، واضافة عدد من الميزات الأخرى، وفيما يلي أهم ما جاء في تحديت واتساب الجديد:

كانت الميزة متاحة لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق في ديسمبر الماضي، والميزة متاحة الآن لجميع مستخدمي الإصدار الرسمي منه، والمتاح للتحميل من خلال متجر تطبيقات آبل.

يتيح التحديث للمستخدم العودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات الفيديو دون فقد الصورة، وتصغير شاشة الفيديو وعرضها كنافذة عائمة أعلى الشاشة الرئيسية، وتشبه الميزة تطبيق FaceTime من Apple (FaceTime)

من يوفر التحديث إمكانية إضافة التعليقات عند إرسال المستندات، ويدعم إضافة عناوين وشروحات أطول للمجموعات لتسهيل كتابة أوصاف المجموعة للمستخدمين.

يدعم التحديث الجديد القدرة على إنشاء صور رمزية مخصصة من خلال خيار جديد في قائمة الإعدادات يسمح للمستخدم بإنشاء صورته الخاصة واستخدامها كملصق أو كصورة ملف شخصي.

يدعم التحديث الأخير أيضًا القدرة على تحديد جهات اتصال محددة لإظهار الحالات لهم بدلاً من إظهارها لجميع جهات الاتصال.

يتيح التحديث ميزة ردود الفعل على الحالة، والتي قال WhatsApp إنها تسمح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من الأصدقاء المقربين والاتصالات.

إنها تسمح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من الأصدقاء المقربين والاتصالات. كانت قد أعلنت الشركة قبل أيام قليلة عن إطلاق سلسلة من ميزات الحالة الجديدة، بما في ذلك القدرة على إضافة حالة صوتية، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل الرسائل الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية ومشاركتها على حالة WhatsApp .

الجدير بالذكر أن ميزة (picture-in-picture) كانت متاحة لمستخدمي تطبيق WhatsApp على هواتف Android منذ عدة سنوات حتى الآن. اليوم ، يمكن لمستخدمي التطبيق على هواتف iPhone استخدام الميزة من خلال الحصول على التحديث الجديد من خلال متجر تطبيقات Apple.