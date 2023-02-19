شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إصلاح مشكلات iPhone 14 Pro بدلاً من استبدال الهاتف.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن Apple قامت بتحديث عملية إصلاح iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، مما قد يسهل إصلاح المشكلات مع Face ID وآلية فتح المقاييس الحيوية للشركة للهواتف الذكية وكاميرا الصور الشخصية، وفقًا لأحد التقارير، بينما تتضمن عملية إصلاح هذه الهواتف عادةً استبدال الهاتف الذكي ، يمكن لمراكز خدمة Apple المعتمدة ومتاجر Apple حل هذه المشكلات عن طريق إصلاح نفس الوحدة، يقال إن التغييرات تنطبق فقط على طرازات Apple المتطورة Pro التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

وفقًا لتقرير 9to5Mac ، أعلن صانع iPhone، عبر مذكرة داخلية، أن متاجر Apple ومقدمي الخدمة المعتمدين من Apple سيكونون قادرين على إصلاح المشكلات مع كاميرا selfie (أو TrueDepth) بالإضافة إلى مستشعر Face ID على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، دون الحاجة إلى استبدال الهاتف الذكي نفسه، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل النفايات الإلكترونية كجزء من عملية الإصلاح.

وتدعم Apple بالفعل إصلاحات الوحدة نفسها لجهاز iPhone XS والموديلات الأحدث، باستثناء سلسلة iPhone 14 التي ظهرت لأول مرة العام الماضي، وفقًا للتقرير، ومع ذلك ، ليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت التغييرات في إصلاح هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max تنطبق على جميع الأسواق، وما إذا كانت (أو متى) ستصبح القاعدة.

وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أنه سيتعين على مالكي iPhone 14 و iPhone 14 Plus الانتظار لبعض الوقت حتى يتم دعم إصلاحات الوحدة نفسها على هذه الأجهزة.

في العام الماضي، تم الإبلاغ عن قيام شركة Apple بتوسيع برنامج إصلاح Face ID الخاص بها مما يسمح بالإصلاحات دون استبدال الجهاز بأكمله، إلى iPhone X.