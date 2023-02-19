شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة مدعومة من بيزوس وجيتس تختبر إمكانية تحكم العقل البشرى بالأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الموظفون في شركة ناشئة تسمى Synchron على تقنية ستغير الحياة اليومية للأشخاص المصابين بالشلل حسبما نقلت CNBC.

ويتم زرع Synchron Switch من خلال الأوعية الدموية للسماح للأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة أو يتحركون بشكل محدود بتشغيل التكنولوجيا مثل الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام عقولهم.

وحتى الآن، تم استخدام التكنولوجيا الناشئة على ثلاثة مرضى في الولايات المتحدة وأربعة في أستراليا.

قال توم أوكسلي الرئيس التنفيذي لشركة Synchron لـ CNBC: "إنه لمن دواعي السعادة استعادة هؤلاء المرضى القدرة على أن يكونوا أكثر استقلالية وتقليل اعتمادهم على الآخرين، هذه التقنية ستساعدهم على أداء مهام بسيطة لكنها صعبة عليهم."

وتأسست Synchron في عام 2012 وهي جزء من نظام BCI الذي يفك شفرة إشارات الدماغ ويترجمها إلى أوامر للتقنيات الخارجية. ربما يكون الاسم الأكثر شهرة في هذا المجال هو Neuralink بفضل شهرة مؤسسها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي أيضًا لـ Teslaو SpaceX و Twitter.

لكن ماسك ليس الملياردير الوحيد الذي يراهن على الانتقال النهائي لـ BCI من تجربة علمية جذرية إلى عمل طبي مزدهر.

في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت Synchron عن جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار شملت تمويلًا من شركات الاستثمار لمؤسس Microsoft المشارك بيل غيتس ومؤسس أمازون جيف بيزوس.

تقوم Synchron بتسجيل المرضى في تجارب تهدف إلى إظهار أن التكنولوجيا آمنة لوضعها في البشر، وسيتم زرع 6 مرضى باستخدام BCI من Synchron أثناء الدراسة، حيث يتم إدخال BCI من Synchron من خلال الأوعية الدموية.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الشلل الشديد أو الأمراض التنكسية مثل التصلب الجانبي الضموري أو ALS، يمكن أن تساعدهم تقنية Synchron في استعادة قدرتهم على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والعالم الخارجي، سواء من خلال الكتابة أو الرسائل النصية أو حتى الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمرضى استخدام Synchron's BCI للتسوق عبر الإنترنت ومراقبة صحتهم وإدارة أموالهم.