شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل في Twitter مساء أمس يتسبب فى اختفاء "ردود" التعليقات على التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبلغ مستخدمو Twitter ،عن مجموعة واسعة من المشكلات،على موقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، حيث كتب مستخدمو تويتر عن الردود "المختفية"، والجداول الزمنية "المعطلة"، وتم الابلاغ عن العطل من خلال موقع "داون ديتكتور "، والذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، حسب ما ذكره موقع METRO

كانت الليلة الماضية مليئة بردود أفعال متابينة، بين مستخدمى تويتر أمس، ما بين سخرية، وما بين سؤال استفهامى، عن ماذا يحدث، كتب احد المستخدمون يبدو أن الردود على الرسائل "تختفي"، ويقول آخرون إنهم يكافحون لرؤية جدول زمني محدث.

والرسالة التى كانت الأكثر شيوعًا أمس ، التي تلقها المستخدمون، كانت ببسطاة،"حدث خطأ ما حاول إعادة التحميل"!!! من الواضح أنه كان شعار تويتر للمستخدمين الليلة الماضية.

كما شهد موقع Downdetector المسئول عن استقبال شكاوى مستخدمى تويتر، وغيره من المواقع، ارتفاعًا ملحوظا في عدد الشكاوى، حيث غُمر موقع الويب - الذي يتتبع الأخطاء على مواقع الويب - بتقارير مع أشخاص يتساءلون عن "هل Twitter Down" منذ الساعة 4 مساءً.

وكتب Brooke_Capri: على Twitter ، "أي شخص آخر لديه مشاكل مع Twitter؟ التغريدات لا يتم تحميلها و / أو لا يتم تحميل الصور المتحركة #TwitterDown "

وأضاف احد مستخدمى تويتر JunkcultureNFT: "يبدو أن Twitter يذوب بالنسبة لي الآن ... انه لا يعمل بشكل صحيح على الإطلاق."

وأضاف آخر أن إخطارات الرد "تختفي".

وأيضا تم تلقي رسائل " حدث خطأما" عندما حاولت شركات نشر مقاطع فيديووصورثابتة من خلال Twitter Media Studio.

ومنذ شهر ديسمبر من العام الماضى شهد تويتر، انقطاعا كثيرا، حيث عان من عدد من المشكلات، منها انقطاع آخر على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر أصاب ما يقرب من 9000 مستخدم.