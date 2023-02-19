شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة كلمة مرور Wi-Fi على أجهزة أندرويد.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون مشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع الأصدقاء أو العائلة أمرًا شاقًا في بعض الأحيان، لذلك قد لا تتذكر كلمة مرورك دائمًا، أو قد تكون هناك أوقات تكون فيها على ما يرام بمشاركة الوصول إلى الإنترنت، ولكن ليس كلمة المرور.

لكن لحسن الحظ، توفر أنظمة التشغيل أندرويد وiOS طرقًا سهلة وبسيطة تسمح للمستخدمين بمشاركة بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi (كلمة المرور) دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا، وهذا يعني أنه يمكنك مشاركة كلمة المرور دون الحاجة إلى إدخالها فعليًا في جهاز / جهاز الشخص الذي يتعين عليك مشاركتها معه. إليك كيفية الاستخدام الجاهزة مع الخطوات والنقاط المهمة التي تحتاج إلى تذكرها.

أهم الأشياء أولاًهذه الميزة متاحة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو إصدار أعلى من نظام تشغيل Google، وهذا يعني أنه إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام أندرويد 8 أو إصدار أعلى من نظام التشغيل، فيمكنك استخدام هذه الميزة لمشاركة كلمات المرور.

للبدء.. تأكد من أن جهازك متصل بشبكة Wi-Fi التي تريد مشاركة كلمة المرور الخاصة بها.

خطوات1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على "الشبكة والإنترنت".

3. حدد شبكة Wi-Fi التي تريد مشاركة كلمة المرور الخاصة بها.

4. اضغط على زر "مشاركة" ، والذي يجب أن يكون موجودًا بالقرب من أسفل الشاشة.

5. قد يُطلب منك المصادقة باستخدام إجراءات الأمان الخاصة بجهازك ، مثل كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

6. بمجرد الانتهاء من المصادقة ، سيتم عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشتك. يمكنك السماح للشخص الذي تريد مشاركة كلمة مرور Wi-Fi معه بمسح رمز الاستجابة السريعة هذا باستخدام تطبيق الكاميرا على أجهزتهم.

7. لهذا ، يحتاج إلى فتح تطبيق الكاميرا على أجهزتهم. انتقل الآن إلى وضع الصور.

8. قم بتوسيط رمز الاستجابة السريعة واحتفظ به في الإطار لبضع ثوان. ستظهر نافذة منبثقة تطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi.

9. انقر على "اتصال" بالشبكة في النافذة المنبثقة للانضمام إلى الشبكة.

10. هناك طريقة أخرى تتمثل في أنه يمكنك النقر فوق الزر "مشاركة" لعرض كلمة المرور بنص عادي ، والذي يمكنك بعد ذلك مشاركته يدويًا مع الشخص.

11. لاحظ أن القدرة على مشاركة كلمات مرور Wi-Fi من خلال رموز QR قد لا تكون متاحة على جميع أجهزة أندرويد ، أو على جميع إصدارات نظام التشغيل أندرويد. تأكد من أن جهازك يدعم هذه الميزة.