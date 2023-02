شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft تخطط لإطلاق لعبتين "كبيرتين" للموبايل العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام مالي "صعب" ستقوم Ubisoft بالاعتماد على لعبتين رئيسيتين على الهاتف المحمول لتغيير ثرواتها، وذلك كما أعلنت شركة الألعاب العملاقة في تقريرها للربع الثالث من العام المالي 2022-23، حيث سيتم طرح "Rainbow Six Mobile" و"The Division Resurgence" للاعبين على الأجهزة المحمولة "العام المالي المقبل" أو بحلول مارس 2024.

وفي حديثه عن القائمة الجديدة لإصدارات الألعاب، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي Yves Guillemot، "نظرًا لأننا نركز على البناء على نقاط قوتنا ، فإننا نعطي الأولوية لجهودنا على العلامات التجارية الكبرى والألعاب الحية طويلة الأمد.

وأضاف: "بينما أثرت البيئة الكلية على سوق ألعاب الفيديو ونتائجنا للربع الثالث، كان أداء امتيازاتنا الراسخة وألعابنا الحية قويًا. في بيئة شديدة التنافسية لألعاب الرماية، كان أداء Rainbow Six Siege جيدًا بشكل ملحوظ، هذا الزخم، بعد سبع سنوات من إصدار اللعبة، ونحن نتطلع لإطلاق Rainbow Six Mobile في العام المالي المقبل".

وأضاف: "وبالمثل، نتطلع إلى جلب The Division إلى جمهور عالمي أكبر، مع إطلاق The Division Resurgence على الهاتف المحمول، وهو أيضًا العام المالي المقبل".

وإلى جانب هاتين اللعبتين على الهاتف المحمول، تمتلك Ubisoft العديد من الألعاب - بما في ذلك عدد قليل من الألعاب المرتقبة - المخطط لها للسنة المالية القادمة، ومع إطلاق "Assassin’s Creed Mirage" هذا العام ، تعود Ubisoft إلى جذور السلسلة في محاولة لجذب المعجبين القدامى، كذلك فلعبة رئيسية آخري، هي "Avatar: Frontiers of Pandora" - لعبة تستند إلى امتياز فيلم يحمل الاسم نفسه - سيتم طرحه في عام 2023.

كما كشفت شركة الألعاب العملاقة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها أن بعض الألعاب لديها برامج تجريبية في المستقبل القريب، وفي حديثه عن الأمر نفسه ، قال المدير المالي لشركة Ubisoft Frédérick Duguet ، "دعمًا لتوقعاتنا لتحقيق نمو قوي في الإيرادات ، ستشهد السنة المالية القادمة إطلاق مجموعة ذات مغزى ، بما في ذلك عناوين جديدة ضمن عوالم Assassin's Creed و Avatar و Rainbow Six و The Division . في الأشهر المقبلة ، ستتاح للاعبين الفرصة لاختبار واكتشاف العديد من ألعابنا الحية القادمة طويلة الأمد ، بما في ذلك The Crew Motorfest و Skull و Bones ، وكذلك ، بدءًا من اليوم ، أول اختبار تقني عبر الأنظمة الأساسية لـ XDefiant. "