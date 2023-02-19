شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تلغى طلبات الصداقة التى تم تجاهلها على فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي فيس بوك على صفحة غير معروفة تكشف ما إذا كنت قد تعرضت للتجاهل، وهى قائمة بالأشخاص الذين ستجدهم مختبئين في الإعدادات، وهي قد تستحق التدقيق، حيث تكشف قائمة "الرفض" جميع الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات صداقة.

لكنه يظهر فقط أولئك الذين لم يقبلوا طلبك، فمن السهل أن تنسى من أرسلت إليه طلبات صداقة على مر السنين وربما تنسى معظم الطلبات بعد أيام قليلة.

لكن يمكنك تسجيل الدخول إلى فيسبوك والاطلاع على جميع الطلبات التي لم يتم الرد عليها.

من المحتمل أنهم رفضوك بهدوء لسبب غير معروف.

لحسن الحظ من الممكن إلغاء هذه الطلبات التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة أو يمكنك ترك الأمر على حسابهم كتذكير دائم بأنك حاولت التواصل - ولكن تم تجاهلها.

كيف ترى طلبات صداقة فيسبوك التي أرسلتها

لديك خياران للعثور على طلبات الصداقة المرسلة على فيسبوك .

الأول هو خيار الأشخاص الذين يستخدمون سطح المكتب.

إنه سهل بما فيه الكفاية: ما عليك سوى الضغط فوق هذا الارتباط.

ينقلك هذا إلى صفحة بها طلبات الصداقة المعلقة.

يمكنك بعد ذلك اضغط فوق عرض الطلبات المرسلة في الجزء العلوي الأيسر لجميع الطلبات التي أرسلتها وتم تجاهلها.

الخيار الثاني هو لأي شخص يستخدم الهاتف المحمول، أي تطبيق الهاتف الذكي.

انتقل إلى تطبيق فيسبوك الخاص بك ثم توجه إلى القائمة.

انتقل الآن إلى Friends واضغط على See All في الجزء العلوي الأيسر.

بعد ذلك ألق نظرة على طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك (وهي الطلبات التي تحتاج إلى الإجابة عليها!).

ثم اضغط فوق النقاط الثلاث وستظهر لك نافذة منبثقة تقول عرض الطلبات المرسلة.

اضغط فوق ذلك وستتمكن من رؤية جميع الطلبات التي تم تجاهلها والتي أرسلتها على مر السنين.

قم بإلغاء أي طلبات صداقة لم يتم قبولها.