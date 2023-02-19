شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل بدأت فى الاستغناء عن المتعاقدين الخارجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير حديث إن شركة آبل، الشركة التكنولوجية الوحيدة التي تجنبت التسريح الجماعي للعمال، بدأت في الاستغناء عن المتعاقدين الخارجيين، مضيفًا أن فصل المقاولين هو خطوة لخفض التكاليف، ونقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن صانع أيفون قد بدأ بهدوء في قطع العلاقات مع مئات المقاولين.

وقال التقرير: "بدلاً من انتظار انتهاء صلاحية العقود التي يتم تجديدها عادةً كل 12 إلى 15 شهرًا ، تقوم شركة آبل بفصل المقاولين تمامًا"، وبحسب ما ورد، فإن عدد القوى العاملة المتعاقدة التي تم تسريحها بالآلاف.

إدارة Apple للتكاليففي وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، عمليات التسريح في الشركة بأنها "الملاذ الأخير لشيء ما"، مضيفًا: "لا يمكنك القول مطلقًا"، وأخبر صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آبل تدير التكاليف بإحكام شديد.

ونقل عنه قوله "نريد إدارة التكاليف بطرق أخرى بالقدر الذي نستطيع"، وتضررت شركة Apple من اضطرابات سلسلة التوريد العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بـ Covid 19 في مصنع Foxconn الرئيسي في الصين، حيث تعد Foxconn هو أحد موردي Apple الرئيسيين.

وقال كوك إن التحديات المتعلقة بـ Covid "أثرت بشكل كبير على توريد أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max واستمرت خلال معظم شهر ديسمبر". وأضاف أنه نتيجة للبيئة الصعبة ، "انخفضت عائداتنا بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي".

أبل لم تسرح الموظفينزعمت التقارير أنه على عكس شركات مثل Google و Meta و Amazon ، من بين أمور أخرى ، فإن Apple لم تنتهز أثناء الوباء، وارتفع عدد الموظفين بنحو 7٪ عام 2022 مقارنة بعام 2021، وفي الشهر الماضي ، حصل كوك على تخفيض كبير في راتبه بمقدار 35 مليون دولار ، أو أكثر من 40٪ من تعويضه.

تسريح العمال التقنيةطردت شركات التكنولوجيا آلاف الموظفين بسبب عدم اليقين الاقتصادي. بينما قامت Google بتسريح 12000 موظف (أو 6٪ من فريقها) ، فصلت Meta 11000 عامل ، حوالي 13٪ من قوتها العاملة ، وأعلنت أمازون أيضًا عن تخفيض 18000 وظيفة.