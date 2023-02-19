شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد الموظفين إلى المكتب ثلاثة أيام فى الأسبوع بداية مارس والان مع تفاصيل الخبر
ويقول جاسى: "ليس من السهل إعادة عدة آلاف من الموظفين إلى مكاتبنا حول العالم ، لذلك سنمنح الفرق التي تحتاج إلى القيام بهذا العمل بعض الوقت لوضع خطة". "نحن نعلم أنه لن يكون مثاليًا في البداية ، ولكن تجربة المكتب ستتحسن بشكل مطرد خلال الأشهر والسنوات القادمة.
وفي النهاية تستمر في تطوير الطريقة التي نريد أن تعمل بها مكاتبنا ويتم إعدادها لالتقاط الطرق الجديدة التي نريد العمل بها ".
وبالانتقال إلى هيكل مدته ثلاثة أيام في المكتب ، تنضم أمازون إلى شركات مثل Apple و Starbucks التي قامت بذلك بالفعل، و سيحتاج موظفو Walmart التقنيون إلى الحضور إلى المكتب مرتين في الأسبوع ، بينما ستحتاج Disney إلى أربعة أيام في المكتب بدءًا من شهر مارس.