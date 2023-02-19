شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد الموظفين إلى المكتب ثلاثة أيام فى الأسبوع بداية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يعمل موظفو أمازون من المكتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من الأول من مايو ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للبريد الإلكتروني آندي جاسي الذي أرسل إلى الموظفين المنشورين على مدونة الشركة، و فى السابق كان الأمر متروكًا للفرق الفردية لتقرير سياساتها داخل المكتب، وفقا لتقرير theverge

ويقول جاسي إن فريق قيادة الشركة قرر تغيير السياسة بعد ملاحظة أنه من الأسهل تقوية ثقافة أمازون والتعاون في الأفكار والتعلم من الآخرين شخصيًا، ويقر بأن بعض الأدوار ستكون بعض الاستثناءات من السياسة ، مثل بعض مندوبي المبيعات ودعم العملاء ولكن "سيكون ذلك أقلية صغيرة".

ويقول جاسى: "ليس من السهل إعادة عدة آلاف من الموظفين إلى مكاتبنا حول العالم ، لذلك سنمنح الفرق التي تحتاج إلى القيام بهذا العمل بعض الوقت لوضع خطة". "نحن نعلم أنه لن يكون مثاليًا في البداية ، ولكن تجربة المكتب ستتحسن بشكل مطرد خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وفي النهاية تستمر في تطوير الطريقة التي نريد أن تعمل بها مكاتبنا ويتم إعدادها لالتقاط الطرق الجديدة التي نريد العمل بها ".

وبالانتقال إلى هيكل مدته ثلاثة أيام في المكتب ، تنضم أمازون إلى شركات مثل Apple و Starbucks التي قامت بذلك بالفعل، و سيحتاج موظفو Walmart التقنيون إلى الحضور إلى المكتب مرتين في الأسبوع ، بينما ستحتاج Disney إلى أربعة أيام في المكتب بدءًا من شهر مارس.