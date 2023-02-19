شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحقق من جودة الهواء باستخدام خرائط جوجل.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تلوث الهواء مشكلة خطيرة في العديد من دول العالم، وقد أثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم حيث تؤثر جودة الهواء على الصحة بشكل مباشر، لذلك، هذا يجعل من المهم أن تكون على دراية بجودة الهواء من حولك وكذلك المكان الذي تخطط لزيارته.

ولحسن الحظ أضافت جوجل مؤخرًا بيانات مؤشر جودة الهواء في خرائط جوجل والتي تتيح للمستخدمين التحقق من جودة الهواء من حولهم بالإضافة إلى المكان الذي يزورونه، وإليك كيفية التحقق من جودة الهواء باستخدام خرائط جوجل.

المتطلبات المسبقةللتحقق من جودة الهواء في خرائط جوجل، تحتاج إلى جهاز أندرويد أو iOS متصل بالإنترنت، وتحتاج أيضًا إلى التأكد من تحديث تطبيق خرائط جوجل، وبالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى منح الوصول إلى الموقع للتطبيق حتى يتمكن من اكتشاف موقعك الحالي.

خطوات فحص جودة الهواء في خرائط جوجل

1. افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك الذكي أو انتقل إلى موقع خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. قم بتمكين خدمات الموقع على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر. سيسمح هذا لخرائط جوجل باكتشاف موقعك الحالي.

3. ابحث عن موقع في شريط البحث ، أو انقر ببساطة على الخريطة لتحديد موقع.

4. الآن، اضغط على أيقونة الطبقات الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من شاشة الخرائط على الهواتف الذكية وعلى الكمبيوتر، يتم وضعها في الزاوية اليسرى السفلية.

5. من القائمة المنبثقة ، اختر خيار جودة الهواء.

6. هذا كل شيء، ستبدأ خرائط جوجل في إظهار جودة الهواء من حولك.