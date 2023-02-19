شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إصدار الواتساب الجديد.. إتاحة إرسال 100 صورة ومقطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ميزة جديدة بتطبيق "واتساب" في التحديث الأخير، تضمن زيادة الحد الأقصى للصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدم إرسالها مرة، وذلك في إصدار WhatsApp for Android 2.22.24.73، يمكن للمستخدمين الآن إرسال ما يصل إلى 100 صورة ومقطع فيديو في وقت واحد.

في وقت سابق كان لدى واتساب حد يصل إلى 30 صورة ومقطع فيديو، لكن حاليا يمكنك إرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو أو كل من الصور ومقاطع الفيديو.

كذلك تضمن التحديث الجديد مع إصدار WhatsApp for Android 2.22.24.73، إضافة تسميات توضيحية أثناء إرسال المستندات في الدردشات الشخصية والجماعية، عكس ما كان في السابق بإمكان المستخدمين كتابة تسميات توضيحية للصور ومقاطع الفيديو فقط.

يشير سجل التغيير في WhatsApp for Android الإصدار 2.22.24.73 إلى أن التطبيق يدعم مواضيع وأوصاف مجموعات أطول لوصف مجموعتك بشكل أفضل، لا يوجد ذكر لعدد الأحرف المسموح بها.

في السابق كان عدد الأحرف المسموح به لموضوعات المجموعة 25 حرفًا و 512 حرفًا للأوصاف. لذلك من المتوقع أن تكون الأحرف المسموح بها في الإصدار الجديد أكبر من ذلك.

لكن من غير المعروف موعد وصول هذه الميزات إلى تطبيق iOS الخاص بواتساب.

في العام الماضي زاد واتساب حد الملفات إلى 2 جيجابايت، أعلى من الحد السابق البالغ 100 ميجابايت مع التشفير من طرف إلى طرف.

ومع ذلك لم تكن هذه الميزة متاحة في واتساب لنظام iOS

لكن هذا قد يتغير قريبًا عندما يبدو أن واتساب يعمل على زيادة الحد إلى 2 جيجابايت لنظام التشغيل iOS ، كما يلاحظ WABetaInfo

يختبر واتساب أيضًا ميزة جديدة - "Kept Messages" مع مجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية على WhatsApp for Business، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل إذا كانت الرسائل المختفية قيد التشغيل، علاوة على ذلك يقوم واتساب أيضًا باختبار النصوص على iOS.