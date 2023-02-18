شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح ميزة جديدة تشبه تليجرام على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحافظ منصة مشاركة الصور المملوكة لميتا "إنستجرام "على إضافة ميزات لتحسين تجربة المستخدم حيث بدأت الشركة في طرح ميزة جديدة متاحة بالفعل على تطبيق المراسلة تليجرام.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج مؤخرًا منشورًا على فيسبوك للإعلان عن "ميزة الدردشة الجديدة للبث" وشرحها على إنستجرام تسمى "القنوات".

في المنشور ذكر زوكربيرج أيضًا إنشاء قناة لمشاركة الأخبار والتحديثات على جميع المنتجات والتقنية التي تبنيها ميتا.

سيشارك تحديثات حول منتجات ميتا على هذه القناة أولاً، علاوة على ذلك ستضيف ميتا أيضًا قنوات إلى مسنجر وفيسبوك في الأشهر المقبلة، حسبما أضاف زوكربيرج.

حاليا تختبر الشركة أحدث ميزة في إنستجرام مع عدد محدود من المبدعين.

ستعمل قنوات البث على إنستجرام تمامًا مثل القنوات الموجودة على تليجرام

ستسمح هذه الميزة للمبدعين ببث التحديثات إلى البريد الوارد لمتابعيهم.

سيتمكن المستخدمون الذين ينضمون إلى القنوات من الرد على الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي.

ومع ذلك لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من المشاركة في المحادثة مباشرة.

على سبيل المثال، أعلن مارك زوكربيرج في قناة ميتا الخاصة به أنه سيستخدم المساحة "لمشاركة الأخبار والتحديثات حول جميع المنتجات والتقنيات" التي تقوم ميتا ببنائها.

بصرف النظر عن التحديثات النصية سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من مشاركة المقاطع الصوتية والصور والمحتويات الأخرى على هذه القنوات.

يمكن فقط لمارك زوكربيرج وحفنة من المبدعين الآخرين الوصول إلى هذه الميزة.

وفى منشور مدونة، ذكرت الشركة أيضًا أن المستخدمين المهتمين والمبدعين الذين يرغبون في الوصول إلى هذه الميزة يمكنهم التسجيل للنظر في إمكانية الوصول المبكر.

تدعي ميتا أن الميزة في مرحلة التطوير وتقوم حاليًا باختبار الميزة، ومع ذلك يبدو أن الشركة مستثمرة تمامًا في هذه الميزة.

تعمل ميتا أيضًا على تطوير ميزات أخرى متعلقة بالمبدعين.

تعمل الشركة على إمكانية إضافة منشئ آخر إلى الدردشة وإجراء AMAs.