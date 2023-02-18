شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال تسلا يتهمون تويتر بإخفاء حساباتهم النقابية من نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عمال Tesla في Buffalo Gigafactory التابع للشركة شكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) متهمين Twitter بـ"shadowbanning" لحساب النقابة الذي تم إنشاؤه حديثًا، وفقًا لـ Vice News ونقلها engadget.

وأعلنت المجموعة عزمها على تكوين نقابة في 14 فبراير - حتى أنها نشرت بيانًا عامًا على Twitter حول "البحث عن صوت في الوظيفة"، ومع ذلك، توقفت تغريدات المجموعة عن الظهور في نتائج البحث بحلول اليوم التالي، ما يشير إلى أن حسابهم قد تم حظره في الظل.

وفي فبراير 2023 فور إعلان العمال عن حملة نقابية في منشأة Tesla Gigafactory 2 قام الرئيس التنفيذي Elon Musk أو وكلائه وممثليه ، في حظر حساب الاتحاد على Twitter (united_tesla) في الظل، وذلك وفقا لما "قالته المجموعة في ملف NLRB الذي قدمته Workers United وهى النقابة التي تدعم الحملة.

وقال اتحاد العمال لقد أكدنا أنه عند إجراء بحث عن "united_tesla" أو "TeslaWorkersUnited" ، فإن النتائج لا تتضمن أي تغريدات منشورة بواسطة الحساب نفسه، وعادةً ما يؤدي البحث عن مستخدم إلى إظهار تغريداته ، ولكن عند استخدام مصطلحات البحث هذه سترى فقط النتائج التي تشير إلى المجموعة أو تذكر أسمائها.

وقال متحدث باسم المجموعة لـ Vice News إنهم أجروا اختبارًا في الظل ووجدوا أن حسابهم "كان" اقتراح بحث محظورًا "على المنصة الواحدة التي يملكها صاحب العمل."

ومن المعروف أن رئيس شركة Tesla Elon Musk، الذي اشترى Twitter مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، من أشد منتقدي النقابات.

وفي عام 2018 ، كتب على تويتر أنه لا يوجد شيء يمنع عمال Tesla من الانضمام إلى نقابة ردًا على شخص يسأل عن تقارير تفيد بأن الشركة لديها إدارة مناهضة للنقابة، وسأل أيضًا: "[لماذا] تدفع مستحقات النقابة و التخلي عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء [؟]"

وقضت جهات التحقيق NLRB بأن التغريدة تنتهك قوانين العمل ، واعتبرت وجود تهديدًا باجبار الموظفين التنازل عن الشركة والأسهم المدفوعة إذا انضموا إلى نقابات، كما طلبت من Musk حذف تغريدته ، وهو ما لم يفعله بعد ، حيث يستأنف Tesla حاليًا قرار مجلس العمل.

ويتولى العمال الذين يقفون وراء هذه الحملة تحديدًا مسؤولية تصنيف البيانات من تقنية الطيار الآلي في تسلا. أخبروا بلومبرج سابقًا أنهم يطلبون من الشركة ليس فقط رواتب أفضل ، ولكن أيضًا لظروف عمل أفضل.

وقال العمال إن تسلا تراقب ضغطاتهم على المفاتيح لتحديد مقدار الوقت الذي يقضونه في كل مهمة ، وأنهم اضطروا إلى تخطي فترات الراحة في الحمام نتيجة لذلك. كما اتهموا الشركة بفصل الموظفين بشكل غير قانوني "انتقاما منهم وللحد من النشاط النقابي".

وفي إحدى المدونات، قال تيسلا إن ذلك كان "ادعاءً كاذباً" وأن موظفي الطيار الآلي الذين تم إنهاء خدمتهم كانوا من ذوي الأداء المنخفض، وقالت إن الشركة تجري مراجعات للأداء كل ستة أشهر وأن العمال المتضررين لم "يظهروا تحسنًا كافيًا" على الرغم من ردود الفعل التي تلقوها.

علاوة على ذلك، قالت الشركة إنها حددت الموظفين الذين كانت ستطردهم في الثالث من فبراير ، قبل وقت طويل من إعلان المجموعة عن سعيها للانضمام إلى نقابة.

وقالت شركة صناعة السيارات أيضًا إنها تنفذ فقط مراقبة الوقت "لحساب المدة التي تستغرقها لتسمية صورة" ، لذلك "لا يوجد شيء يمكن اكتسابه عن طريق تأخير فترات الراحة في الحمام."