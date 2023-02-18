شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تنجح في الرحلة 43 لها على المريخ.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت هليكوبتر المريخ Ingenuity التابعة لناسا مرة أخرى، حيث غطت مساحة كبيرة على الكوكب الأحمر أكثر مما كانت عليه في طلعة جوية واحدة منذ ما يقرب من عام، وكانت الرحلة هي الـ43 للطائرة، الذي يبلغ وزنه 4 أرطال (1.8 كيلوجرام)، والتي هبطت على المريخ مع المركبة الجوالة المثابرة في فبراير 2021.

وفقا لما ذكره موقع " Space"، غطت هذه القفزة الأخيرة 1280 قدمًا (390 مترًا) من أرض الكوكب الأحمر، وفقًا لسجل رحلة Ingenuity.

ولم تطير الهليكوبتر إلى هذا الحد منذ 29 أبريل 2022، عندما قطعت 1،371 قدمًا (418 مترًا)، ومع ذلك، فإن رحلة 29 أبريل تلك لم تسجل رقماً قياسياً، حيث حدثت أطول رحلة طيران للهليكوبتر على الإطلاق قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ السابق، في 8 أبريل، عندما حقق الروبوت الصغير 2310 قدمًا (710 أمتار) على عداد المسافات.

يعمل الهليكوبتر الآن كمستكشف لمركبة المثابرة، والتى تبحث عن علامات على حياة المريخ الماضية وتجمع وتخزن عشرات العينات لإعادتها إلى الأرض في المستقبل.