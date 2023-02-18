شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تفكر فى إنشاء "مركزى بيانات" جديدين فى أوروبا وسط مخاوف حول أمانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول تنفيذي كبير بتيك توك، إن الشركة تخطط لفتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا ، في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، فيما تسعى TikTok إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي شخص آخر تحت تأثير بكين.

وقال مدير عام TikTok للعمليات في أوروبا Rich Waterworth في منشور على مدونة إن تطبيق مشاركة الفيديو القصير، المملوك لشركة ByteDance الصينية ، يهدف إلى توسيع تخزين البيانات الأوروبية، وقال "نحن في مرحلة متقدمة من وضع اللمسات الأخيرة على خطة لمركز بيانات ثان في أيرلندا مع مزود خدمة طرف ثالث ، بالإضافة إلى الموقع الذي تم الإعلان عنه العام الماضي".

وقالت ووترورث: "نجري أيضًا محادثات لإنشاء مركز بيانات ثالث في أوروبا لمواصلة استكمال عملياتنا المخطط لها في أيرلندا. ستبدأ بيانات مستخدمي TikTok الأوروبية في الهجرة هذا العام ، وتستمر حتى عام 2024"، وأبلغت الشركة يوم الجمعة أيضًا عن 125 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي في الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023 ، مما أخضعها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت للاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وتُصنف DSA الشركات التي يزيد عدد مستخدميها عن 45 مليون مستخدم على أنها منصات كبيرة جدًا على الإنترنت وتتطلب منهم إدارة المخاطر والتدقيق الخارجي والمستقل ومشاركة البيانات مع السلطات والباحثين واعتماد مدونة قواعد السلوك.

منحت المفوضية الأوروبية منصات ومحركات بحث على الإنترنت حتى 17 فبراير لنشر مستخدميها النشطين شهريًا. أمام المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت أربعة أشهر للامتثال للقواعد أو مخاطرة الغرامات.

وقال موقع Twitter يوم الخميس إن لديه 100.9 مليون مستخدم شهريًا في المتوسط في الاتحاد الأوروبي ، بناءً على تقدير لآخر 45 يومًا، وقدمت Alphabet مجموعة واحدة من الأرقام بناءً على حسابات المستخدمين ومجموعة أخرى بناءً على المستلمين الذين تم تسجيل خروجهم ، قائلة إن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى خدماتها سواء قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب أو عند تسجيل الخروج.

وقالت إن متوسط عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول بلغ 278.6 مليون في خرائط جوجل ، و 274.6 مليون في جوجل بلاي ، و 332 مليونًا في بحث جوجل ، و 74.9 مليونًا في التسوق، و 401.7 مليونًا على يوتيوب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت Meta Platform إن لديها 255 مليون مستخدم نشط شهريًا على Facebook في الاتحاد الأوروبي وحوالي 250 مليون مستخدم نشط شهريًا على Instagram في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022.