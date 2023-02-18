شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يفكر فى فرض رسوم على "المصادقة الثنائية" عبر رسائل SMS.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت منصة التواصل الاجتماعي تويتر بالعديد من التغييرات منذ أن استحوذ عليها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla في أكتوبر 2022، فمن التسريح الجماعي للعمال إلى التغييرات السياسية المهمة، قام ماسك بكل شيء، والآن ، أحدث خطوة أعلنتها الشركة في عهد الملياردير هي البدء في فرض رسوم على استخدام رسائل SMS للمصادقة الثنائية (2FA).

وقد قام تويتر بتحديث منشور المدونة الخاص به ليعلن أن تويتر سيبدأ في مطالبة مستخدمي تويتر Blue بتعيين مصادقة ثنائية عبر الرسائل القصيرة SMS للحسابات الخاصة بهم اعتبارًا من 20 مارس، حيث تؤثر على غير مستخدمي تويتر Blue.



لماذا يقوم تويتر بفرض رسوم على SMS 2FA؟ لماذا يقوم تويتر بفرض رسوم على SMS 2FA؟ يسمح تويتر بثلاث طرق للمصادقة الثنائية - الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفي منشور المدونة ، أوضحت الشركة أن 2FA المستند إلى رقم الهاتف قد "تمت إساءة استخدامه" من قبل مجرمي الإنترنت لفترة طويلة.

ولهذا الغرض ، سيوقف تويتر الحسابات من استخدام طريقة الرسائل النصية / الرسائل القصيرة للمصادقة الثنائية (2FA) ما لم تكن من مشتركي تويتر Blue، وذكرت الشركة أيضًا أن توفر الرسالة النصية 2FA لـ تويتر Blue قد يختلف باختلاف البلد وشركة الاتصالات.





طرق تويتر 2FA للمستخدمين الذين لا يستخدمون تويتر Blueسيكون لدى المشتركين غير التابعين لـ تويتر Blue الذين يستخدمون هذه الطريقة بالفعل 30 يومًا لتعطيل هذه الطريقة والتسجيل في طريقة أخرى، وقد أكد تويتر ، "بعد 20 مارس 2023 ، لن نسمح للمشتركين غير المشتركين في تويتر Blue باستخدام الرسائل النصية كطريقة 2FA. في ذلك الوقت ، فإن الحسابات التي لا تزال مُمكّنة للرسالة النصية 2FA ستعمل على تعطيلها ".

ومع ذلك ، فإن تعطيل الرسالة النصية 2FA لن يؤدي تلقائيًا إلى فصل رقم هاتف المستخدم عن حساب تويتر الخاص به، وشجعت الشركة المشتركين غير التابعين لـ تويتر Blue على التفكير في استخدام تطبيق مصادقة أو طرق مفتاح أمان مثل Google Authenticator و 1Password و Authy وأنظمة أساسية أخرى بدلاً من ذلك. تحتاج هذه الأساليب إلى امتلاك المستخدمين فعليًا لطريقة المصادقة وهي طريقة فعالة لضمان أمان الحسابات.