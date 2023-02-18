شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يطرح ميزة "Channels" الجديدة على أنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta الأم لمنصة فيس بوك ، ميزة "Channels" - وهي ميزة جديدة للدردشة عبر البث، حيث ستتيح هذه الميزة لمنشئي المحتوى مشاركة الرسائل مع متابعيهم والتفاعل معهم.

وأعلن زوكربيرج عن الميزة من خلال إنشاء قناة وأطلق عليها اسم "قناة ميتا"، وبدأ انستجرام اليوم في اختبار القنوات مع منشئي محتوى محددين في الولايات المتحدة، وتخطط الشركة لتوسيع الميزة في الأشهر المقبلة.

وقال زوكربيرج في القناة : "مرحبا جميعا! لقد بدأنا في طرح قنوات Instagram - وهي ميزة دردشة جديدة للبث، لقد بدأت هذه القناة لمشاركة الأخبار والتحديثات حول جميع المنتجات والتقنيات التي نبنيها في Meta، وسيكون هذا هو المكان الذي أشارك فيه أخبار منتجات Meta أولاً".

وبمجرد إنشاء القناة ، سيتمكن أولئك الذين يتابعون منشئ المحتوى من الانضمام إلى القناة، وقال زوكربيرج: "تدعم القنوات النصوص والصور واستطلاعات الرأي وردود الفعل وما إلى ذلك ، وسرعان ما ستدعم التعاون مع ظهور الضيف و AMAs والمزيد".

وقال زوكربيرج إن ميزة "القنوات" يتم إطلاقها على Instagram أولاً ، وستصل إلى Messenger و فيس بوك في الأشهر المقبلة.



- لبدء قناة بث ، يمكن لمستخدمي iPhone و Android النقر فوق إرسال أو المراسلة في أعلى يمين موجز ويب الخاص بهم.

كيفية إنشاء قناة بث على Instagram - لبدء قناة بث ، يمكن لمستخدمي iPhone و Android النقر فوق إرسال أو المراسلة في أعلى يمين موجز ويب الخاص بهم.كيفية إنشاء قناة بث على Instagram - اضغط على القنوات في الزاوية اليمنى العليا

- انقر فوق إنشاء قناة بث ومنحها اسمًا.

- انقر فوق إنشاء قناة بث.

- عندما يرسل منشئ المحتوى الرسالة الأولى في قناة البث ، سيتلقى جميع متابعيه / المتابعين إشعارًا بدعوتهم للانضمام إلى القناة.

وعلاوة على ذلك ، يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا دعوة الأشخاص للانضمام إلى قنواتهم باستخدام رابط دعوة أو مشاركة القناة في قصصك، ووفقًا لـ Instagram ، يمكن لما يصل إلى مليون شخص الانضمام إلى قناة البث.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمتابعين ترك قنوات البث أو كتمها في أي وقت. لديهم أيضًا القدرة على التحكم في إشعاراتهم من المبدعين.