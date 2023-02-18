شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنتهى تطبيقات الصور العاملة بالذكاء الاصطناعى؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشير البيانات إلى أن اهتمام المستهلك بتطبيقات الصور بالذكاء الاصطناعي قد انخفض بالسرعة التي ارتفع بها.

شهدت الأشهر القليلة الماضية انتشار تطبيقات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل من App Store ومتجر Google Play.

تدعي الشركة أنها قامت بتحليل أفضل تطبيقات صور الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وتتبع نمو التنزيلات وإنفاق المستهلكين داخل التطبيق.

وصف آدم بلاكر من Apptopia هذا بأنه "موضة أخرى تأتي وتذهب" على تويتر.

تدعي Apptopia أنها نظرت في اتجاهات التنزيل لـ Lensa AI وتطبيقات الصور الرائدة الأخرى AI.

وجدت الشركة أن هذه المجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدأت في الظهور في بداية عيد الشكر فى الولايات المتحدة، ثم وصلت إلى ذروتها من حيث التنزيلات وعمليات الشراء داخل التطبيق في منتصف شهر ديسمبر تقريبًا.

في ذروة شعبيتها تجاوزت التطبيقات 4.3 مليون تنزيل يوميًا و 1.8 مليون دولار يوميًا في إنفاق المستهلكين عبر عمليات الشراء داخل التطبيق.

ارتفع تطبيق الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي Lensa ليحتل المركز الأول في الولايات المتحدة على مخططات تطبيقات Apple في أوائل ديسمبر.

في 13 (ديسمبر)، سيطرت تطبيقات تحرير الصور AI على مخططات Apple App Store في الولايات المتحدة ، حيث احتلت ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى.

وقد انخفضت هذه الأرقام بشكل كبير منذ ذلك الحين. في 11 (نوفمبر) ، سجلت التطبيقات أقل إيرادات لها، عند 0.37 مليون دولار.

في 19 (نوفمبر)، شهدوا أقل عدد من التنزيلات، عند 0.84 مليون.

اعتبارًا من 13 فبراير، شهدت هذه التطبيقات حوالي 952،000 عملية تنزيل مجمعة وحوالي 507،000 دولار أمريكي في إنفاق المستهلكين، مع استمرار الأرقام في الانخفاض.