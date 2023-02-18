شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب تقدم عمال تسلا بشكوى ضد الشركة إلى مجلس العمال الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
وقام المنظمون في نفس الموقع الان يتهمون الشركة بإنهاء موظفين بشكل غير قانوني "انتقاما من النشاط النقابي واهتمام العمال به وأفادت به بلومبرج .
وقال منظم فى منظمة العمال المتحدة جاز بريساك لبلومبرج "هذا شكل من أشكال الانتقام الجماعى، ويهدف إلى ترويع الجميع بشأن العواقب المحتملة لتنظيمهم ، وكذلك لمحاولة إعدام القطيع.
والموظفون المشاركون في الحملة مسؤولون عن تصنيف البيانات لتقنية الطيار الآلي من Tesla، وتطالب المجموعة بأجور أفضل، وتحقيق الأمن الوظيفي وبيئة عمل تقلل من ضغوط الإنتاج.
وقالت المجموعة سابقًا إن Tesla تشارك في مراقبة ضغطات المفاتيح لمعرفة المدة التي يقضونها في المهام ، وإغلاق غرفة الدردشة الداخلية المستخدمة للتعبير عن المظالم.
وبعد التقرير السابق، أصدرت Tesla توجيهًا "لحماية سرية وسلامة وأمن جميع معلومات Tesla التجارية." ومع ذلك، وقال أحد الموظفين إن فصل العمال وإنهاء خدمتهم تحفز العمال ولن تخويفهم.
وقالت سارة كونستاتينو: "من الواضح تمامًا الرسالة التي يرسلونها"، "وأعتقد أن هذا يأتي بنتائج عكسية عليهم حقًا، وسيقوم NLRB الآن بالتحقيق في الادعاءات ويمكنه مقاضاتها أمام قاض إذا وجد الجدارة.