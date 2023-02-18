شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب تقدم عمال تسلا بشكوى ضد الشركة إلى مجلس العمال الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget أن عمال Tesla في منشأة Buffalo New York Autopilot التابعة للشركة أرسلوا خطابًا الاسبوع الماضى إلى الرئيس التنفيذي Elon Musk يصرحون فيه باهتمامهم بالانضمام إلى النقابات.

وقام المنظمون في نفس الموقع الان يتهمون الشركة بإنهاء موظفين بشكل غير قانوني "انتقاما من النشاط النقابي واهتمام العمال به وأفادت به بلومبرج .

وقدم اتحاد العمال المتحد فى تسلا ملف إلى مجلس علاقات العمل الوطني الأمريكي (NLRB)، اتهم تسلا بمحاولة تثبيط أنشطته التنظيمية، وقد طالبت بإصدار أمر قضائي من المحكمة الفيدرالية "لمنع التدمير غير القابل للإصلاح لحقوق الموظفين الناتج عن سلوك تسلا غير القانوني، وشارك العديد من الموظفين الذين تركوا في نقاش عمالي، وكان أحدهم عضوًا في اللجنة المنظمة.

وقال منظم فى منظمة العمال المتحدة جاز بريساك لبلومبرج "هذا شكل من أشكال الانتقام الجماعى، ويهدف إلى ترويع الجميع بشأن العواقب المحتملة لتنظيمهم ، وكذلك لمحاولة إعدام القطيع.

والموظفون المشاركون في الحملة مسؤولون عن تصنيف البيانات لتقنية الطيار الآلي من Tesla، وتطالب المجموعة بأجور أفضل، وتحقيق الأمن الوظيفي وبيئة عمل تقلل من ضغوط الإنتاج.

وقالت المجموعة سابقًا إن Tesla تشارك في مراقبة ضغطات المفاتيح لمعرفة المدة التي يقضونها في المهام ، وإغلاق غرفة الدردشة الداخلية المستخدمة للتعبير عن المظالم.

وبعد التقرير السابق، أصدرت Tesla توجيهًا "لحماية سرية وسلامة وأمن جميع معلومات Tesla التجارية." ومع ذلك، وقال أحد الموظفين إن فصل العمال وإنهاء خدمتهم تحفز العمال ولن تخويفهم.

وقالت سارة كونستاتينو: "من الواضح تمامًا الرسالة التي يرسلونها"، "وأعتقد أن هذا يأتي بنتائج عكسية عليهم حقًا، وسيقوم NLRB الآن بالتحقيق في الادعاءات ويمكنه مقاضاتها أمام قاض إذا وجد الجدارة.