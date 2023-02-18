شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات: حققنا إنجازا جديدا ولدينا 750 مليون مستخدم نشط شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول Snap إنها حققت إنجازًا جديدًا، حيث أصبح لدى Snapchat الآن أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريًا، وفقا لتقرير engadget.

كما أشارت الشركة مؤخرًا إلى أن 375 مليون مستخدم يقفزون إلى التطبيق كل يوم، فى حين أن هذا بعيد كل البعد عن 2.96 مليار مستخدم شهريًا و 2 مليار مستخدم نشط يوميًا على Facebook ، فإن أعداد جمهور Snapchat تتجه صعودًا.

وقالت شركة Snap في إحدى فعاليات يوم المستثمرين إنها ترى "طريقًا لـ Snapchat للوصول إلى أكثر من مليار شخص في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة".

وبتقسيم هذه الأرقام قليلاً ، يكون معظم جمهور Snapchat خارج أمريكا الشمالية ، حيث يضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Snap ، Evan Spiegel ، إن التطبيق يصل إلى أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عامًا في أكثر من 20 دولة ، وينشر المستخدمون أكثر من 5 مليارات لقطة يوميًا.

في غضون ذلك ، تضم خدمة الاشتراك في Snapchat + أكثر من 2.5 مليون عضو بعد سبعة أشهر من إطلاقها، وأكثر من 300 مليون شخص يستخدمون خريطة Snap كل شهر أيضًا.

وهذة علامات إيجابية مطلوبة بشدة لـ Snap بعد عام 2022 تقريبًا، وانخفض سهم الشركة بأكثر من 80% بين أواخر عام 2021 ومنتصف العام الماضي ، عندما تم تسريح حوالى 1300 موظف.