بدون متفجرات أو قنابل.. رئيس وكالة الفضاء التركية يتحدث عن «سلاح سري» لإحداث الزلزال المدمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، أن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 "يمكن أن تحدث بشكل مصطنع!".

وقال يلدريم، في تصريحات على الهواء لقناة تليفزيونية محلية، إنه ولحدوث هذا، يجب إرسال قضبان التيتانيوم الكبيرة إلى الأرض من الأقمار الصناعية، والتي سوف تخترق حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالا.

وبحسب ما نقلت "Sözcü"، أضاف رئيس وكالة الفضاء التركية أن هناك أقمار صناعية "Warrior" يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف، حيث تخترق الأرض بعمق 5 كيلومترات مسببة زلزالا قوته 7-8.

وتابع: "لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح. خاصة في دول مثل تركيا. لا شيء! اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا. إنه بسيط جدًا. لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه عبارة عن قضبان معدنية. لا يوجد شيء داخل القضيب، لا متفجرات، لا شيء، لكنه قضيب من سبائك التيتانيوم. يتم وضع عدد معين في القمر الصناعي. ثم يطلقون نحو الأرض إلى هدف معين. لن نفكر الآن في سيناريو مثل هذه الكارثة، ولكن بمجرد سقوط هذه القضبان، تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض. يحدث هذا بسرعة كبيرة ويؤدي إلى زلزال بقوة 7-8 درجات".

وواصل يلدريم: "نتيجة للتأثير، سيتم تدمير كل شيء في منطقة الإسقاط. انظروا، لا توجد أسلحة هنا، ولا متفجرات، ولا قنابل ولا شيء من هذا القبيل. عصا بسيطة. لكن لا أحد لديه فرصة لاكتشاف هذه الضربة أو صدها أو الدفاع عن نفسه".

ووفقاً لصحيفة "ديكجازيتا" التركية، فإنه يُعتقد في تركيا، أنه تم استخدام سلاح تكتوني ضد البلاد، حيث وقعت سلسلة من الزلازل بلغت قوتها 7.8 درجة منذ 6 فبراير. وأن الزلزال الذي ضرب تركيا، التي أصبحت شريكًا غير مريح للغرب، حدث في الوقت المناسب تمامًا وفي المحافظات التي تعاني من أصعب الأوضاع العرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عشية كارثة الزلزال في تركيا، تم إغلاق البعثات الدبلوماسية لكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد، حيث شرحوا رسمياً هذا القرار بأنه "تهديد بشن هجمات إرهابية".