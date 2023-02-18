شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع أسعار بعض إصدارات "موديل Y" في الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت Tesla أسعار نسخة سياراتها الرياضية متوسطة الحجم (SUV) "موديل Y" في الصين ذات الأداء القوي والمدى الطويل من شحن البطارية، وفقًا لموقعها الصيني على الإنترنت.

وأظهرت المعلومات المنشورة على الموقع أن أسعار البداية لنسختين من الطراز Y في الصين ارتفعت بمقدار 2000 يوان لكل منهما لتصل إلى 311900 يوان (45473 دولارًا) و 361900 يوان على التوالي، وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها Tesla الأسعار منذ أن خفضت أسعار جميع سيارات Model 3 و Model Y في ثاني أكبر سوق لها بنسبة 6٪ إلى 14٪ في أوائل يناير.

ويظل إصدار " performance Model" من سيارة "موديل Y" أرخص بنسبة 9٪ مما كان عليه قبل تخفيض الأسعار ، في حين أن نسخة "long-range version" أرخص بنسبة 13٪، وقد أدت تخفيضات الأسعار إلى تأجيج الطلب، لكن عثرة الطراز 3 في الصين أظهرت علامات على التراجع.

وتضاعفت مبيعات الطراز 3 أربع مرات في يناير بعد خفض سعره الأساسي بنسبة 14٪ تقريبًا، ولكن في الأسبوع الأول من فبراير ، تراجعت المبيعات بأكثر من الثلثين منذ نهاية يناير ، حسبما أظهرت بيانات من بنك تشاينا ميرشانتس انترناشيونال، وفي المقابل ، حافظت مبيعات النموذج Y على ثباتها.

كما رفعت تسلا سعر نسخة الأداء من الموديل Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار يوم الثلاثاء ، بينما خفضت سعر السيارة ذات الدفع الخلفي طراز 3 سيدان بمقدار 500 دولار.