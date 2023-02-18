شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع أسعار بعض إصدارات "موديل Y" في الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأظهرت المعلومات المنشورة على الموقع أن أسعار البداية لنسختين من الطراز Y في الصين ارتفعت بمقدار 2000 يوان لكل منهما لتصل إلى 311900 يوان (45473 دولارًا) و 361900 يوان على التوالي، وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها Tesla الأسعار منذ أن خفضت أسعار جميع سيارات Model 3 و Model Y في ثاني أكبر سوق لها بنسبة 6٪ إلى 14٪ في أوائل يناير.
ويظل إصدار " performance Model" من سيارة "موديل Y" أرخص بنسبة 9٪ مما كان عليه قبل تخفيض الأسعار ، في حين أن نسخة "long-range version" أرخص بنسبة 13٪، وقد أدت تخفيضات الأسعار إلى تأجيج الطلب، لكن عثرة الطراز 3 في الصين أظهرت علامات على التراجع.
وتضاعفت مبيعات الطراز 3 أربع مرات في يناير بعد خفض سعره الأساسي بنسبة 14٪ تقريبًا، ولكن في الأسبوع الأول من فبراير ، تراجعت المبيعات بأكثر من الثلثين منذ نهاية يناير ، حسبما أظهرت بيانات من بنك تشاينا ميرشانتس انترناشيونال، وفي المقابل ، حافظت مبيعات النموذج Y على ثباتها.
كما رفعت تسلا سعر نسخة الأداء من الموديل Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار يوم الثلاثاء ، بينما خفضت سعر السيارة ذات الدفع الخلفي طراز 3 سيدان بمقدار 500 دولار.