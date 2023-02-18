شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا": تسريح العمالة فى بوفالو ليست ردا على الأنشطة النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تسلا، إن عمليات التسريح الأخيرة للعمال في منشآتها في بوفالو بنيويورك كانت جزءًا من دورة مراجعة أداء روتينية وأنه من "الخطأ" أنها فصلت الموظفين ردًا على حملة نقابية جديدة، وفقا لتقرير theverge.

وزعمت نقابة العمال سابقاً في شكوى مقدمة إلى المجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل (NLRB) أن الشركة فصلت عشرات الموظفين فى المصنع "انتقاما من نشاط نقابى" بعد يوم واحد فقط من إعلان العمال عن خططهم للتنظيم .

وفى بيان نُشر على موقعها على الإنترنت بعنوان " ردًا على المزاعم الكاذبة " ، قالت تسلا إنها حددت الموظفين المتأثرين قبل 10 أيام من الإعلان عن خطط النقابة ، وأنها علمت "بعد فوات الأوان" أن أحد الموظفين الـ 27 الذين تم تحديدهم جزء من الاتحاد.

ويبدو أنه تم إبلاغ المديرين بخطط تسريح الموظفين في الأسبوع الذي يبدأ 12 فبراير في ديسمبر من العام الماضى.

وكتبت تسلا في بيانها: "تجري تسلا دورات مراجعة الأداء كل ستة أشهر ، إذا فشل الموظف في تلبية توقعات الأداء الخاصة به ، فسيتم التخلي عنه"، وأضافت أنه من "الخطأ القاطع" أن يتم الضغط على الموظفين لتأخير فترات الراحة في الحمام ، وهو أحد الادعاءات التي سبق أن أوردتها بلومبيرج .

ولم ترد شركة Tesla Workers United ، وهي مجموعة من العمال الذين يحاولون تكوين نقابات في بوفالو ، على الفور على طلب The Verge للتعليق بعد محاولات الاتصال بـ Tesla عندما ظهرت الادعاءات لأول مرة لم يتم الرد عليها، ويقال على نطاق واسع أن الشركة قامت بحل فريق العلاقات الصحفية في عام 2020.

وتقول الشركة إن عمليات التسريح في منشأة بوفالو، المعروفة أيضًا باسم Gigafactory 2 ، أثرت على حوالى 4% من فريق وضع العلامات على الطيار الآلي في Tesla.

وأصابت عمليات تسريح مماثلة فريق وضع العلامات للطيار الآلي التابع للشركة في كاليفورنيا في يونيو الماضي ، عندما تم إنهاء ما يقرب من 200 موظف.

وفي ديسمبر ، ذكرت Electrek عن جولة قادمة من تسريحات العمال التي ستجريها Tesla فى الربع الأول من عام 2023.