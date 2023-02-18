شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساعدت لجنة الاتصالات الفيدرالية الناجيات من العنف المنزلى عبر خطوط الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ لجنة الاتصالات الفيدرالية خطوات لمساعدة الناجيات من العنف المنزلي على ترك خطط الهاتف الخاصة بشركائهن.

واقترحت الوكالة قواعد تتطلب من شركات النقل فصل الخط للناجية في غضون يومي عمل من الطلب، واقتراح آخر سيطلب أيضًا من شركات النقل إخفاء الاتصال بالخطوط الساخنة لإساءة الاستخدام من سجلات المكالمات والنصوص التى تواجه المستهلك، وفقا لتقرير engadget.

وتأمل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا في استخدام برنامج Lifeline أو برنامج الاتصال الميسور التكلفة لدعم الناجين الذين يعانون من المصاعب المالية التي يتحملونها لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وبشكل منفصل ، يتعاون مقدمو الخدمة مع الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي لضمان اتصال الناجين الذين يتركون خطة عائلية بشخص يمكنه تقديم الدعم من الخبراء في مجال الإساءة.

وتدخل المقترحات مرحلة التعليق العام ويمكن تعديلها عندما تدخل حيز التنفيذ كما هو مطلوب من قبل لجنة SCA. ومع ذلك فإن الإجراءات كما هي توفر للناجيات من الناحية النظرية أمانًا إضافيًا عند ترك العلاقات المسيئة، ويمكنهم الخروج بسرعة من خطة يديرها المعتدي ، وسيكونون أقل عرضة للخطر إذا اتصلوا بخط الدعم أو احتاجوا إلى مساعدة مالية للبقاء على اتصال، وهذا بدوره قد يساعدهم على استعادة الاستقلال مع البقاء على اتصال مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الداعمين.

وقالت اللجنة إذا كنت تعاني من عنف منزلي وإساءة مماثلة يمكنك الاتصال بالخط الساخن الوطني للعنف المنزلي عبر الهاتف على الرقم 1-800-799-SAFE (7233) أو بإرسال رسالة نصية "START" إلى 88788.

يذكر أن هيئة الاتصالات الفدرالية الأميريكية أو لجنة الاتصالات الاتحادية هى وكالة مستقلة عن حكومة الولايات المتحدة، التي أنشأتها الكونجرس النظام الأساسي لتنظيم الاتصالات بين الدول عن طريق الراديو والتلفزيون والمحطات الفضائية، والكابلات في جميع 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا والأراضي الأمريكية.

ولجنة الاتصالات الفيدرالية تعمل نحو ستة أهداف فى مجالات ذات النطاق العريض، المنافسة، ووسائل الإعلام، والسلامة العامة وأمن الوطن.