شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعي 362 ألف سيارة أمريكية بسبب برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة تسلا لسحب أكثر من 362 ألف سيارة أمريكية لتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) بعد أن قال المنظمون الأمريكيون إن نظام مساعدة السائق لم يتقيد بشكل كافٍ بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إن برنامج Tesla يسمح للمركبة "بتجاوز حدود السرعة أو السفر عبر التقاطعات بطريقة غير قانونية أو غير متوقعة يزيد من خطر وقوع حادث"، وقالت تسلا إنها لا توافق على تحليل NHTSA لكنها وافقت في النهاية على طلب وكالة السلامة في يناير.

واشتبكت شركة تصنيع السيارات الكهربائية سابقًا مع NHTSA ، التي لديها عدد من تحقيقات Tesla المعلقة ، بشأن مشكلات أخرى تتعلق بالسلامة ومتطلبات الاستدعاء، وستصدر Tesla ، التي أغلقت أسهمها منخفضة بنسبة 5.7 ٪ عند 202.04 دولارًا ، تحديثًا لبرنامج عبر الهواء (OTA) مجانًا.

وقال صانع السيارات الكهربائية إنه ليس على علم بأي إصابات أو وفيات قد تكون مرتبطة بمشكلة الاستدعاء، وقالت شركة صناعة السيارات إن لديها 18 مطالبة بالضمان، ويغطي الاستدعاء مركبات 2016-2023 من طراز S و Model X و2017-2023 Model 3 و 2020-2023 Model Y المركبات المجهزة ببرنامج FSD Beta أو التثبيت المعلق.

وقال السناتور الأمريكي إد ماركي وريتشارد بلومنتال، وكلاهما ديمقراطيان، إن الاستدعاء "طال انتظاره" ، مضيفًا: "يجب أن تتوقف تسلا أخيرًا عن المبالغة في تقدير القدرات الحقيقية لسياراتها".

فيما تعد هذه نكسة جديدة لنظام مساعدة السائق في Tesla، حيث أخطأ الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مرارًا وتكرارًا أهدافه الخاصة لتحقيق القدرة على القيادة الذاتية، فيما تعد هذه الخطوة هي تدخل نادر من قبل المنظمين الفيدراليين في برنامج اختبار في العالم الحقيقي ترى الشركة أنه حاسم في تطوير السيارات التي يمكنها قيادة نفسها.

ويأتي الاستدعاء قبل أقل من أسبوعين من يوم المستثمر للشركة في 1 مارس ، والذي من المتوقع أن يروج Musk خلاله لقدرة الذكاء الاصطناعي لصانع السيارات الكهربائية ويخطط لتوسيع تشكيلة سياراتها، وبينما تساعد ميزة الطيار الآلي في Tesla في التوجيه والتسارع والكبح للمركبات الأخرى والمشاة داخل ممرها ، تقول الشركة إن نظام FSD هو نظام أكثر تقدمًا "مصمم لتوفير توجيه أكثر نشاطًا ومساعدة في القيادة" تحت إشراف نشط من السائق.