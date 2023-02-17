شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبي من iOS 16.4 مع مزايا جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث iOS 16.3 في يناير، وبعد أسبوعين ، أصدرت الشركة أيضًا تحديثًا لأحدث إصدار، iOS 16.3.1 والذي وصل مع إصلاحات متعددة للأخطاء، حيث قام أحدث إصدار من iOS 16 بتحسين ميزة اكتشاف الأعطال على أجهزة أيفون و أبل Watch الجديدة.

وقد تم أيضًا إصلاح المشكلات المتعلقة بـ "Siri Find My requests" على HomePods، فيما بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة في طرح الإصدار التجريبي 16.4 لمطور iOS لمختبري بيتا المختارين، حيث يضيف الإصدار التجريبي من iOS 16.4 تحسينات جديدة تشمل - دعم رموز تعبيرية أوسع وتحسينات لوحة المفاتيح لبعض اللغات ودعم إشعارات تطبيقات الويب.

وتأتي أحدث الرموز التعبيرية من إصدار Unicode 15.0 الذي قدمته أبل في سبتمبر 2022، وتشمل بعض الرموز التعبيرية البارزة - رمز تعبيري للوجه المهتز، كما سيضيف هذا التحديث أيضًا ميزات جديدة إلى لوحات المفاتيح الدولية، حيث تم تمكين التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح الكورية بشكل افتراضي، وتلقت لوحة المفاتيح الأوكرانية دعمًا للنص التنبؤي.

وبصرف النظر عن هذا، يضيف الإصدار التجريبي الأحدث أيضًا تخطيطات التحويل الصوتي إلى بعض لغات جنوب آسيا ، بما في ذلك الأردية والبنجابية والغوجاراتية، ومن المتوقع أن يسمح هذا التنسيق للمستخدمين بكتابة الكلمات باستخدام الأحرف الرومانية ولن يخضعوا للتصحيحات التلقائية باللغة الإنجليزية، ولسنوات ، كان على مستخدمي أيفون في جنوب آسيا انتظار أجهزتهم لتعلم الكلمات من خلال النص التنبؤي.

وفي WWDC 2022 ، أعلنت أبل عن تحديث WebKit جديد يمكّن الإشعارات لتطبيقات الويب. تم تضمين تحديث WebKit في الإصدار التجريبي من iOS 16.4، وسيجعل هذا التغيير تطبيقات الويب تطلب من المستخدمين السماح بدفع الإشعارات، على سبيل المثال ، سيمكن زر "اشتراك" وستظهر هذه الأذونات مع التطبيقات الأخرى في إعدادات الإشعارات.