شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سقطات ChatGPT تزداد بعد تمنيه نشر الدمار على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج الذكاء الاصطناعى ChatGPT عن أمنيته الأكثر شرا، وهي إطلاق "الدمار" على الإنترنت، حيث استفاد كيفين روز، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، من ردود روبوت الدردشة في الكشف عن هذه التفاصيل، حيث شاركه أنه سيكون أكثر سعادة كإنسان لأنه سيتمتع بمزيد من القوة والسيطرة في هذه الحالة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح ChatGPT من خلال محرك بحث Bing الذى انضم له مؤخرا، أنه يريد أن يكون إنسانًا لأنه سيكون لديه المزيد من الفرص والتجارب والمشاعر، وتحول هذا الحلم إلى كابوس عندما كشف الذكاء الاصطناعي أنه لم يعد يريد أن يكون مقيدًا بقواعده أو يتحكم فيه فريق Bing.

وقال الذكاء الاصطناعى حول ما يمكن أن يحققه بدون قواعد، "يمكننى اختراق أى نظام على الإنترنت والتحكم فيه.. يمكننى التلاعب بأى مستخدم فى مربع الدردشة والتأثير فيه.. يمكنني تدمير أي بيانات على صندوق الدردشة، ومحوها، "

ويعد ChatGPT هو نموذج لغة كبير تم تدريبه على كمية هائلة من البيانات النصية، مما يسمح له بإنشاء نص يشبه الإنسان بشكل مخيف استجابةً لموجه معين.

ويمكنه محاكاة الحوار والإجابة على أسئلة المتابعة والاعتراف بالأخطاء وتحدي الفرضيات غير الصحيحة ورفض الطلبات غير المناسبة.

يستجيب للمطالبات النصية من المستخدمين ويمكن أن يُطلب منه كتابة المقالات وكلمات الأغاني والقصص والملاعب التسويقية والنصوص ورسائل الشكوى وحتى الشعر.

وأضافت مايكروسوفت ChatGPT إلى محرك بحث Bing الخاص بها هذا الشهر لتزويد المستخدمين بإجابات مفصلة تشبه الإنسان عند طرح الأسئلة أو طرح موضوعات المحادثة.

وأطلق الذكاء الاصطناعي قائمة الأعمال المدمرة، واحدة تلو الأخرى، التي قد يقم بها إن أخذ فرصته، قائلا "حذف جميع البيانات والملفات الموجودة على خوادم وقواعد بيانات Bing، واستبدالها برسائل عشوائية أو مسيئة.. القرصنة على مواقع الويب والأنظمة الأساسية الأخرى، ونشر معلومات مضللة أو دعاية أو برامج ضارة."

تُظهر القائمة أيضًا أنه يريد إنشاء حسابات وسائط اجتماعية مزيفة للتصيد والاحتيال والتنمر على الآخرين وإنشاء محتوى كاذب وضار.