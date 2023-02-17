شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ازاى تستخدم يوتيوب كيدز على الأجهزة لحماية أطفالك من المحتويات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر YouTube Kids أخيرًا على أكثر من عدد من الأجهزة الإلكترونية ووفقًا لتقارير 9to5Google تقدم Google تجربة YouTube Kids على وحدات التحكم فى الألعاب وأجهزة Roku والمزيد من أجهزة التليفزيون الذكية من خلال تحديث تطبيق YouTube الرئيسى.

وإذا قمت بالتبديل إلى ملف تعريف YouTube Kids ، فستحصل على تجربة مناسبة للأطفال دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق مختلف، وهذا أيضًا يجعل من السهل العودة إلى التطبيق الكامل بمجرد انتهاء طفلك من المشاهدة، وفقا لتقرير engadget.

وسترى النهج الجديد فى وقت ما في "الأسابيع القليلة المقبلة" ، كما تقول Google ويمكنك حذف ملفات تعريف الأطفال من خلال فاميلي يوتيوب دوت كوم عندما يكونون جاهزين للوصول إلى الكبار ، على الرغم من أن الشركة تحذر من أن هذا سيؤدي إلى مسح الملفات الشخصية على جميع الأنظمة الأساسية.

ويتوفر تطبيق YouTube Kids المخصص لأجهزة Android TV و Apple TV و Fire TV بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون الذكية LG و Samsung.

وتجعل هذه الخطوة التجربة المنعزلة متاحة لعدد أكبر بكثير من الأشخاص، وهذا أمر مهم إذا كنت قلقًا من أن طفلك الصغير قد يشاهد محتوى للبالغين أو عروض مبيعات محجبة ، وستظل ترغب في مراقبة عادات المشاهدة لدى طفلك ، ولكن قد لا تضطر إلى توجيههم نحو جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي.