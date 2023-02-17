شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يغلق مكتبين فى الهند ويطلب من موظفيه العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إخبارى أن موقع تويتر أغلق اثنين من مكاتبه الثلاثة فى الهند، مضيفًا أنه طُلب من الموظفين العمل من المنزل، وقام الرئيس التنفيذى للشركة بطرد 90٪ من الموظفين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف فى الهند.

ونقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر، ذكرت بلومبرج أن تويتر أغلق مكتب تويتر في دلهي ومومباى، ولكن مكتب الشركة في بنغالورو، الذي يعمل بشكل أساسي من قبل المهندسين مفتوح، ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من ورود تقارير متعددة تشير إلى أن تويتر أغلق مكتبه فى سنغافورة أيضًا.

وفي الشهر الماضى، قال كيسي نيوتن ، وهو كاتب في The Platformer ، إن موظفي تويتر العاملين في مكتب سنغافورة ، وهو مقر الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد خرجوا من المكتب بسبب عدم دفع الإيجار، والجدير بالذكر أن تويتر فشل في دفع ملايين الدولارات للإيجار لمكاتبه في سان فرانسيسكو ولندن. واجهت دعاوى قضائية من عدة مقاولين بسبب خدمات غير مدفوعة ، وباع بالمزاد العلني للأصول لجمع الأموال.

وكان الملياردير إيلون ماسك قد طرد أكثر من 50٪ من الموظفين بعد فترة وجيزة من توليه منصب الرئيس التنفيذى للشركة فى أواخر أكتوبر من العام الماضى، يُنظر إلى القرار على أنه محاولة لجعل تويتر مستقرًا ماليًا بحلول أواخر عام 2023، كما أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن Musk قد خفض أيضًا إشغال مكتب سان فرانسيسكو.