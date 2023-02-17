شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في أول عملية منذ 29 عاما.. أكبر الصواريخ اليابانية الفضائية يتشبث بالأرض ويعجز عن الإقلاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باء بالفشل التام إطلاق صاروخ H3 الفضائي الياباني، وهو أول إطلاق لصاروخ الجديد منذ 29 عاما، وفقا لتقرير RT.

وقال الخبراء بناء على البث التلفزيوني الحي لعملية الإطلاق أن الصاروخ عجز عن الانفصال من الأرض

وقد أعلن ممثلون عن وكالة الدراسات الجو- فضائية اليابانية أثناء البث التلفزيوني الحي لعملية إطلاق الصاروخ أن الأخصائيين اليابانيين تمكنوا من تشغيل المحرك الرئيسي، لكنهم فشلوا في تشغيل وحدات التسريع الصاروخية، ولا يزال المتخصصون يحققون في ملابسات الحادث التقني.

وكان يفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدار الأرض القمر الصناعي ALOS-3 المخصص لمراقبة الكوارث الطبيعية.

وقد أعلنت وكالة الدراسات الجو- فضائية اليابانية أنها تعتزم إعادة إطلاق الصاروخ في أسرع وقت ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين.

جدير بالذكر أن H3 هو أكبر الصواريخ اليابانية العاملة بالوقود السائل، ويبلغ طوله 63 مترا، حمولته 4-6 أطنان.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن سبب فشل أول إطلاق لصاروخ LauncherOne مع الأقمار الصناعية من الأراضي البريطانية في يناير الماضي يكمن في استخدام مكوّن رخيص للصاروخ. وأعلنت شركة أجرت التحقيق في ملابسات الحادث أنها لا تنوي استخدامه في المستقبل.